『SPY×FAMILY』と『Mid-Century MODERN』がコラボ　ポップアップストアが渋谷に

ポップアップストア「Hello SPY×FAMILY,Welcome to the Mid-Century MODERN world！」が10月31日（金）から11月9日（月）の期間限定で渋谷PARCO 5Fポップアップスペースにて開催される。

【写真】表紙のあの椅子が商品に グッズラインナップを見る

株式会社ビーズインターナショナルが運営するファニチャーショップ『Mid-Century MODERN（ミッドセンチュリーモダン、MCM）』が「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の遠藤達哉『SPY×FAMILY』とコラボレーションしたポップアップストアが期間限定でオープン。

本ポップアップストアは単行本の表紙にミッドセンチュリーデザインの家具が随所に使われていたことから、株式会社ビーズインターナショナルが『SPY×FAMILY』にオファーし今回のコラボレーションが実現した。

イベントでは遠藤達哉が描き下ろしたアーニャの制服モチーフのSide Shellをはじめ、同モチーフのシートパッドや、制作過程で描かれた多彩なSide Shellバリエーションをデザインに取り入れたポスター・Tシャツ・バッグ、原画モチーフのTシャツやバッグ、ステッカー、さらに限定1脚の特別仕様Marshmallow Sofaなど、多数のコラボレーションアイテムが展開される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）