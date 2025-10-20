¾¡´ÖÏÂÂå¤Ï¤Ê¤¼¡¢¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥ÁÂÎ½Å62¥¥í¤«¤é¡¢ÂÎ½Å50¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤È¤»¤¿¤Î¤«
À¸»ºÀ¤Î¥×¥í¡¢¸µ¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Î¾¡´ÖÏÂÂå¤¬¡¢¡Ö²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤¬°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Æ¯¤¯¿Í¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿24»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Å»ö¡¦»Ò°é¤Æ¡¦ÁÝ½ü¡¦ÎÁÍý¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Í·¤Ó¡¢Ì²¤ë¡£¤À¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÅÅÎò40Ç¯¡¢2000°Ê¾å¤Î²ÈÅÅ¤ò¼«Ê¢¤Ç»î¤·¤¿¾¡´ÖÏÂÂå»á¤Ë¤è¤ëËÜ¡¢¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¿·ÃÎÅªÀ¸»º½Ñ¡×¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐÄÍÍý·Ã»Ò¡Ë¡£
¡Ö¼«¿æ¡×¤ÏÀµµÁ
¡¡»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Ä¤Ä¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥¥Ã¥Á¥ó»Å»ö¤Î¥«¥®¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼²ÈÅÅ¤Ç¼«¿æ¤ò¡ÖÂ³¤±¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤ºÇ¤â¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥¥å¥é¤ä¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ë¿Í¤Ï·ë¹½¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌµ¿åÆé¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥í¡¼Æé¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢¶õµ¤¤Ë¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤µ¤»¤º¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¥³¥È¥³¥È¤È¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤½¤Î¿Ê²½ÈÇ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Å¤¤Æé¤Ç¤Ï¼«¿æ¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤
¡¡Æé¤Ï»ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥Ð¡¼¥ß¥¥å¥é¤ä¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼¤Ï½Å¤¯¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ç¤«¤º®¤¼¤¿¤ê¡¢²¹ÅÙÄ´À°¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¼«Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¼êÆ°ÀßÄê¤â²ÄÇ½¡Ë¤Ç¡¢ºàÎÁ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥Ý¥ó¤È²¡¤»¤Ð¡¢¸å¤Ï¤â¤¦¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ê¤«¤¤Þ¤¼¤â¼«Æ°¡Ë¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤Ê²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡£
¡¡½é¹ØÆþ¤Ï2015Ç¯¡£
¡¡2017Ç¯¤«¤é¤ÏËèÆü»È¤¦¤°¤é¤¤»ä¤Ï¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤â¤À¤¤¤¿¤¤ÃÖ¤±¤ë
¡¡¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ï¾ì½ê¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Î1¤Ä¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ÇºÉ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤òÃÖ¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼«¿æ¤òÂ³¤±¤Æ¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö±ÉÍÜ¡×¤ò¤È¤ì¤Ð
´Ö¿©¤¤¤é¤º¤ÇÁé¤»¤é¤ì¤ë
¡¡ÎÁÍý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¡¢¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£