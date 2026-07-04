間食
『間食』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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サービスエリアで疲れにくい食事を選ぶコツを管理栄養士が解説
SAでは定食系を選び、野菜→タンパク質→糖質の順で食べるのが望ましい
オトナンサー
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内科医がさきいかとあたりめを食べ比べ、血糖値への影響を検証した
糖質0gの「あたりめ」は血糖値がほぼ横ばいで推移し、97から87へ低下したという
livedoor ECHOES
2026年8月5日
2026年8月2日
2026年7月30日
2026年7月28日
2026年7月25日
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たった3分で「食べたい欲求」をスッと収める「パズルゲーム」の正体
テトリスを3分プレイすると食欲の強さが平均約14ポイント低下するという
プレジデントオンライン
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40代以降に老化が加速する人に共通する、ある食習慣とは
スナック菓子に含まれる質の悪い炭水化物やトランス脂肪酸が筋肉を蝕み老化を早めるとのこと
ダイヤモンド・オンライン
2026年7月23日
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糖尿病専門医が勧めるもち麦、白米に混ぜるだけで血糖値の上昇を抑える
白米にもち麦を混ぜるなど血糖値がゆっくり上がる食材選びが重要だという
プレジデントオンライン
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白米にもち麦を大さじ1杯混ぜるだけで内臓脂肪の蓄積を抑えられる
エネルギー密度を25％下げるだけで1日575kcalの自然な削減が可能とのこと
プレジデントオンライン
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疲れやストレスで甘い物がやめられない人に、糖尿病専門医が対策を解説
一時的に気分が楽になる一方、血糖値の急上昇・急降下を招くという
オトナンサー
2026年7月22日
2026年7月20日
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35歳を過ぎて現れた体の不調、年齢のせいではなく痩せすぎが原因だった
35歳を過ぎて関節痛が出た原因が「痩せすぎ」かもしれないと気づいたという
オトナンサー
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24時間断食で若返りホルモンが5倍に、食習慣が見た目年齢を左右する
24時間断食で成長ホルモンが約5倍に増えるとの研究報告があるとされる
プレジデントオンライン