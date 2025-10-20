5歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚15年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。

新しい友達は実業家の前澤友作

少しずつ季節が変わりつつありますが、秋の始まりになる「秋バテ」って皆さん知ってますか？

夏バテに似ていますが、夏の疲れがたまり自律神経が乱れ、気温差に身体がついていけず現れる症状です。秋バテ対策としては、食事、睡眠、運動の規則正しい生活を心がけ、タンパク質やビタミンをしっかりとるといいそうです。

夏にはあまり湯船につからなかった加藤家も、秋バテ予防のために38〜40℃くらいのぬるめのお湯につかるようにしています。身体を芯から温めることで副交感神経が優位になり、リラックスできますよ。

食事の面でも身体を温めることを意識して、さつまいも、ごぼう、にんじんなどの根菜類を入れたみそ汁を作ったり、秋刀魚やかつお、キノコ類も積極的に摂取しています。少し心がけるだけで身体が楽になるので皆さんもやってみてくださいね。

そんなふうに健康を意識しつつ、加藤家は元気に過ごしています。先日は、ある雑誌の撮影で“バウリニューアル”を挙げさせていただきました!

バウリニューアルとは、結婚している夫婦が結婚生活の節目に再び愛を誓い、お互いに感謝の気持ちを伝えるセレモニーです。ウエディングドレスを着させていただいたのですが、23歳の結婚式とは全くの別物でした。

バージンロードを歩いて加トちゃんのほうに向かいながら、出会って17年いろいろなことが走馬灯のように蘇りました。楽しかったことやつらかったこと、2人で打ち勝った病魔など。

それをよく乗り越えここまでやってきたな、と思いながら加トちゃんの背中を見ると、15年前より小さく見えました。毎日一緒にいると気づかなかったけれど、着実に年を重ねている加トちゃん。

涙があふれ、最後には私だけ号泣してしまいました。“これからも守っていこう”と、また気持ちを新たに、決意しました。

そんな、加トちゃんに新しく友達ができました。実業家の前澤友作さんです。知り合いのご紹介で出会い、食事に行かせていただきました。気さくで優しい方で加トちゃんも話がはずみ、美味しいお酒を飲みながら遅い時間まで語り笑い、本当に楽しかったです。

加トちゃんが「この年になっても友達ができるとは思わなかった。うれしいな」と喜んでいました。加トちゃんのお友達はみんな素晴らしい方たちで加トちゃんは幸せな人だなと思います。

やっぱり友人と楽しく遊ぶことで心も潤いますよね。食事や運動だけではなく、心と身体が伴って、初めて本当の健康だと思っています。

かとう・あやな●2011年に加藤茶と結婚。夫を支えるため「介護職員初任者研修」（旧ホームヘルパー2級）、「介護福祉士実務者研修」（旧ホームヘルパー1級）を修了。