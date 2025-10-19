ド派手なピンクの衣装で知られる、タレントで漫談家の林家ぺー（83）とパー子（77）夫妻の自宅マンションが火災に見舞われたのは、9月19日のこと。場所は東京都北区赤羽で、およそ38平方メートルの自室がほぼ全焼し、階下の部屋も水浸しに。当の林家ぺーに話を聞いた。

【実際の写真】消防車が何台も… 全焼した「林家ペー」の自宅

火災保険は未加入

「あの日、僕は師匠の初代林家三平の法事に出かけており、体調がすぐれなかったパー子は留守番をしていました。午後1時ごろ、消防署から携帯電話に“ご自宅が火事です”と連絡があって、急いでタクシーで駆け付けました。パー子は少し煙を吸って軽いヤケドで済んだけど、飼っていた猫4匹はダメでした……」

林家ペー＆パー子夫妻

警察や消防の調べで、原因は室内の古い電源コードの漏電による発火の可能性が高いとされた。

「あのマンションは、もともとパー子の兄のもので、25年ほど家賃を払って借りていました。数年前にその兄が亡くなり、パー子が相続していたんです。住人の方々に迷惑をかけたので、マンションの理事会に出て、皆さんにおわびしなければと思っています」

今後は階下や周囲の住民への補償も必要に。火元は七代たたるというが、ぺーは火災保険に未加入の上、蓄えもほとんどないという。

「テレビによく出ていた頃は営業の仕事も多かった。パー子と合わせて年収が数千万円という時期もあったけど、芸人仲間との付き合いや写真の現像代などで散財して。何かで取材されると、相手へのお礼として大好きな肉まんを大量に差し入れしたり。1年間の肉まん代が260万円ということもありました」

救いの手を差し伸べたのは

火を避けて水に陥る苦境下のぺーに、同じ初代三平一門で、林家こん平（故人）を師匠に持つ林家たい平（60）が手を差し伸べた。

今月20日に東京・浅草の東洋館で、11月4日には大井町の品川区立総合区民会館大ホールで「がんばれ！ぺー・パー子 有志応援団の集い」が行われる。

浅草では噺家（はなしか）の林家木久蔵（50）やヨネスケこと桂米助（77）、タレントの松村邦洋（58）が登場。大井町には林家木久扇（88）、三遊亭好楽（79）、柳亭市馬（63）といった大御所のほか、歌手の岩崎宏美（66）、女優の戸田恵子（68）らが名を連ねる。

ともにたい平とぺーが顔を見せるそうで、出演者は全員がノーギャラ。売り上げの全額がぺーとパー子に渡されることになっている。

通りすがりの人が1万円を……

火災後、二人は住まいを転々としたが、ようやく元の赤羽に新居を得たという。

再びぺーが近況を語る。

「まだ具合がすぐれないパー子は、二代目三平（54）＝初代三平の次男＝が預かってくれて。やっと見つけた新しい家には林家正蔵（62）＝初代三平の長男＝のカミさんが布団など身の回りの物を運んでくれました」

長年、使用してきた衣装やギターも失ったが、

「春風亭小朝（70）がピンクのギターを送ってくれて、（ジーンズメーカーの）エドウインからはピンクのジーンズが届きました。通りすがりの人に“頑張って”って、1万円札を手渡されたことも。人の情けに感謝、感激、雨あられです。最近はテレビや新聞の取材だけでなく、出演依頼も毎日のようにあって、半世紀を超える芸能生活の中で、今が一番の注目度かな」

令和時代の義理人情。泣かせるじゃありませんか。

「週刊新潮」2025年10月16日号 掲載