衣替えが捗るーーッ！！【3COINS】オレンジラインが可愛い◎「新作収納」

ようやく夏の暑さが落ち着き、洋服も秋・冬シーズンのものを準備している方も増えてきているのではないでしょうか。本格的な衣替えシーズンを迎えた今だからこそ、ゲットしておきたい便利なアイテムが【3COINS（スリーコインズ）】に新登場。そこで今回は、衣替えが捗る「新作収納」を紹介します。

畳まずハンガーにかけておきたい洋服に

スーツやジャケットの収納に便利な「スーツカバー」は、ハンガーにかけたまま収納できるのが便利なところ。春・夏物のスーツやジャケットを収納するのはもちろん、ロング丈のトップスを収納するときにも使えます。畳みジワをつけたくない衣類は、スーツカバーを活用すると綺麗に保管できて便利です。

半透明で中身を確認しやすい！

チャコールグレーとオレンジの持ち手がスタイリッシュな組み合わせの「衣類収納：M」。公式サイトによるとメンズのトレーナーが約4枚、半袖Tシャツは約10枚も入るんだそう。かさばらないように高さを抑えているので、クローゼットにきっちりと収納できます。同じシリーズにS・Lサイズがあるため、セットで使えば統一感が出て収納したときもおしゃれな印象に。

衣替えやクローゼットの整理整頓に活躍する【3COINS】の「新作収納」。洋服の整理整頓はもちろん、出張や旅行でも役立つアイテムなので、少し多めにまとめ買いしておいても良さそうですよ。どちらも一部店舗商品のため、気になる方はオンラインストアも活用してくださいね。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる