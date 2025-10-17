ミセス【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】YouTube生配信アーカイブ映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEが、10月16日20時より行ったYouTube生配信【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】のアーカイブ映像が公開された。

■同時視聴者数が65万人超えのなか、「フェーズ2」完結・「フェーズ3」開幕などを発表

同配信では、2025年12月31日で「フェーズ2」を完結し、2026年1月1日に「フェーズ3」を開幕することや、2026年秋頃に約3年ぶりのオリジナルアルバムをリリースすること、「フェーズ3」のバンドデザインとバンドイメージカラーなどを発表。同時視聴者数が65万人を超える大反響を呼んだ。

2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、10月から12月にかけて5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催。そして、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』を11月28日に同時公開。

さらに、展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION「Wonder Museum」』を12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪にて開催と、10周年プロジェクトはまだまだ目白押しとなっている。

