友人は子どもに手を上げていた…見て見ぬふりをする？私が通報を決意したワケ【ママリ】

友人宅で目撃した、衝撃的な光景

偶然、再会をしたマキとユウコ。ユウコに誘われ、家にお邪魔しますが、ショッキングな光景を目撃してしまいました。子育て経験がないマキにとって、あの光景が「普通」かどうか判断しかねますが、違和感は消えません。





友人がポツリと語った現状

マキはどうするべきかわからないまま過ごします。そして再び、産院でユウコと顔を合わせます。

ユウコは、5歳の息子・ユウタくんの育児に悩んでいる様子を少しだけ語ってくれました。一生けん命わが子と向き合っているのに、不安やしんどさを抱えているのはツラいものですね…。



そしてつい、マキは口出しをしてしまいました。

虐待かも…葛藤の末に

ユウコのツラさを汲み取り、どうするべきか悩んだマキ。ですが、このままではユウコもユウタくんもツラい状況が続くだけです。マキは意を決して、児童相談所へ電話をかけます。



もしも、身近な人の虐待行為に気づいたら、あなたならどうしますか？このあと、マキの通告がきっかけで、ユウコは児童相談所の職員と面談をすることに。そして、支援が必要だと判断されます。



ユウコは支援のおかげで、みるみると以前の明るさを取り戻します。友人を真剣に想い、勇気を出して行動したおかげで、一組の親子が救われました。家庭のことは外からは見えづらいため、どこまで部外者が介入するべきか悩みますが、適切な機関や専門家に相談することは、とても大切ですね。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）