ホンダが新型「軽ワゴン」発売！ レトロな丸目ライト×ディスプレイ無しの画期的インパネ採用！ 295km走れる「N-ONE e：」販売店での反響は？

新型「N-ONE e：」販売店での反響は？

ホンダは、2025年9月12日に軽乗用の新型BEV「N-ONE e：（エヌワンイー）」を正式に発売しました。

新型N-ONE e：は、「イー デイリーパートナー」をコンセプトに、普段の買い物や通勤といった日常的な移動を想定して開発されたモデルです。

270km走れて実用的な「N-ONE e：」

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新型軽ワゴン」です！（30枚以上）

ボディサイズはベースとなった「N-ONE」と同一で、全長3395mm×全幅1475mm×全高1545mm、乗車定員は4名に設定されています。

エクステリアは、N-ONEが持つ親しみやすさを継承しつつ、レトロな丸目ヘッドライトは上部をカットしたような斬新な意匠とするとともに、フロントからリアにかけて張りをもたせた曲面処理を施すなど、独自のデザインを採用しました。

一方、インテリアは水平基調のインストルメントパネルで前方視界を確保。ディスプレイなしのグレードも用意され、解放感のあるスッキリとした運転席周りとなっています。

加えて、操作系をセンターに集約。ドアパネルなどにボディ同系色を配した、統一感のある仕立ても特徴です。

パワーユニットには専用の電動システムを搭載し、最高出力63.9馬力、最大トルク162Nmを発揮します。航続距離はWLTCモードで295kmとされ、同クラスのBEVである日産「サクラ」を上回る性能を確保しています。

先進安全装備については、最新の運転支援システムが採用され、衝突回避支援ブレーキや誤発進抑制機能なども備えました。

さて、新型N-ONE e：に対して、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

あるホンダ販売店のスタッフは次のように話します。

「新型N-ONE e：については宣伝が始まったこともあり、販売店への問い合わせは増えてきています。とはいえ、電気自動車というカテゴリー自体への問い合わせはまだ少なく、非常に多いというほどではありません」

新型N-ONE e：の反響はまだ爆発的ではないものの、問い合わせは着実に増えているようです。

この担当者は、購入を検討している顧客層について次のように続けます。

「実際にご検討いただいているのは、マンション住まいの方よりも一戸建てにお住まいの方が多い印象です。これは、外部充電の設備を自宅に設置する必要があるためで、駐車場や設備の条件が整っている世帯が中心になります。

また、新型N-ONE e：は軽自動車としては価格が高めということもあり、年齢層は比較的高めのお客様が多いと感じています。

さらに、ご自宅にソーラーパネルが設置されていると電気代がより安くなるため、環境や経済性の両面から関心を寄せられる方もいらっしゃいます」

やはり、充電設備の設置が前提となる電気自動車の購入ユーザー層は、ある程度限られている様子がうかがえます。

新型N-ONE e：では、他の車種と同様にやはり白が人気のボディカラーです。また、新色のチアフルグリーンはパンフレットの表紙に採用されていることもあり、話題にしていただくことが多いです。

なお、納車は早くて10月末からご案内できる予定です。今後販売が伸びていくと納期が遅れる可能性がありますので、早めにご決断いただいた方がスムーズかもしれません。

試乗車も店舗に用意していますので、静粛性や乗り心地を実際に体験していただければ、新型N-ONE e：の魅力をより感じていただけると思います」

販売店では、電気自動車は導入時に充電工事などで費用がかかるものの、長い目で見ればガソリン車より維持費は安くなると説明しているとのことです。

夜間に安く充電できる料金プランもあり、電気料金の負担を抑えられる点は大きなメリットとなるでしょう。

※ ※ ※

新型N-ONE e：の価格（消費税込）は、「e： G」が269万9400円、「e： L」が319万8800円です。

軽BEV市場ではまだ選択肢が限られるなか、新型N-ONE e：は日常使いに無理なく取り入れられるモデルと位置づけられているようです。

今回の発売を機に、新型N-ONE e：は今後のBEV普及を後押しする存在になりそうです。