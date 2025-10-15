²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡Ä¾¶á10»î¹ç¤Ç3ÇÔÌÜ¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¤Ï¡ÖÂç»´»ö¡×¤ÈÆüËÜÀï¤ÎÇÔÀï¤òÅÁ¤¨¤ë
²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬°ÂÄê´¶¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
14Æü¡¢ÆüËÜÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3-2¤Ç¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Á°È¾¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¥¹¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¡£62Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ËµÕ¥µ¥¤¥É¤ÎÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¹ç¤ï¤»¡¢Æ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
º£Ç¯5·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£À¯¸¢¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬½é¤ÎÊ£¿ô¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜ¤Ï¸òÂåºö¤ò¶î»È¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹¶·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£ÄÌ»»14»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤¤¤¨¤É¡¢¸½ºß¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤ÎWÇÕÍ½Áª¤Ç¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á10»î¹ç¤Ç¤Ï4¾¡3Ê¬3ÇÔ¤È¶ì¤·¤¤¿ô»ú¤Ë¡£2026Ç¯¤ÎWÇÕ¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆîÊÆÍ½Áª¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Ë¼¡¤°5°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØAS¡Ù¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÇÔÀï¤ò¡ÖÂç»´»ö¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï13»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î11¾¡2Ê¬¤È°µÅÝÅª¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤È¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥é¥ì¥¹¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¿Ø¤Ç¤Ï´Ú¹ñÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤È¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤ÏÆüËÜÀï¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤Î¿ÊÊâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¼åÂÎ²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£