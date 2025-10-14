¡ÖÅÞ°÷¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×ÌîÅÄÀ»»Ò»á¡¡¸øÌÀÎ¥Ã¦¤Ç¹â»Ô¼¹¹ÔÉô¤ËÄè¤·¤¿¡ÈÏª¹ü¤Ê¿ÈÆâÈãÈ½¡É¤¬Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡Ä¡È½÷À½é¤Î¼óÁê¸õÊä¡É¤Ë¼»ÅÊ¤Î»ØÅ¦¤â
¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤Î26Ç¯¤ËµÚ¤Ö¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬Çò»æ¤È¤Ê¤ê¡¢À¯³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î10Æü¡¢¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡Ê73¡Ë¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¡£Æ±Æü¤ËÀÆÆ£»á¤È²ñÃÌ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤Ï¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÀÆÆ£»á¤¬¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Î¤±¤¸¤á¤È¤·¤Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤òÍ×µá¡£¤·¤«¤·¹â»Ô»á¤Ï¡È¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡É¤È¤Î²óÅú¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÆÆ£»á¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô»á¤Ï¿·ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¸å¡¢9Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿NHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ø¼«¸øÏ¢Î©¤Ï´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤¬Î¢¶âÌäÂê¤ò·üÇ°¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÂ¿³Û¤ÎÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¡Ê62¡Ë¤ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¤ËÅÐÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤âµ¿Ç°¤ò¿¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤ÎÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤ò¤á¤°¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤òÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡È¿ÈÆâ¡É¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¸Ä¿Í¤Ï´ôÉì¤Î³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Õ¥§¥¢¤Ë¸øÌÀÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÌþÃå¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¤¤Þ¤É¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
12Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖVoicy¡×¤Ç¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌîÅÄÀ»»Ò½°±¡µÄ°÷¡Ê65¡Ë¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤·¤¿¹â»Ô¼¹¹ÔÉô¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿ÌîÅÄ»á¡£¡Ö»ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¿Í¤Ã¤ÆÁê¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Öº£²ó¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¡¢¼«¸ø¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¥¢¥ó¥Á¤ÎÈ¯¸À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¸À¤Ã¤¿Êý¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌîÅÞ¤Î¤È¤¤âË¡Î§¤ä¿§¤ó¤ÊÀ©ÅÙ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢Í¿ÅÞ¤Î¤È¤¤âÅöÁ³Â¾ÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¶ÅÞÇÉ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊ¡»ã¡¢½÷ÀÀ¯ºö¤Ë¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ë¡Î§¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸øÌÀÅÞ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¤ÎµÄ°÷¤È¤·¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿ÌîÅÄ»á¤À¤¬¡¢X¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÅÞ°÷¤¬Áª¤ó¤ÀÁíºÛ¤ò¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Õ
¡Ô¹â»Ô¤µ¤ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢½÷À½é¤ÎÁíÍý¸õÊä¤À¤«¤é¼»ÅÊ¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡Õ
¡Ô¼«Ê¬¤¬½÷À½é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÅÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Õ
¡Ôµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¸øÌÀ¤ËÆþÅÞ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¸øÌÀÅÞ¤ò¿ä¤¹¤Î¤Ï°ã¤¦¡Õ
¡Ô¼«Ê¬¤ÏÀ¶Î÷·éÇò¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤« ¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÁíºÛ¡¢ ¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¡£²¿¤Ë¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥³¥±²¼¤í¤¹°ìµÄ°÷¡£¸øÌÀÅÞ¤ËÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£ÌîÅÄÀ»»Ò¡¢ÅÞ°÷¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ï¡Õ
¡ÖÌîÅÄ»á¤Ï¡ØVoicy¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©²ò¾Ã¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹â»Ô¼¹¹ÔÉô¤Î¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¡É¤òÌäÂê»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÌîÅÄ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£ÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷20¿Í¤Î¿äÁ¦¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ç15Ç¯¡¢¡Ç18Ç¯¡¢¡Ç20Ç¯¤È²áµî3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿äÁ¦¿Í¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ºÎ©¸õÊä¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ç21Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¿äÁ¦¿Í¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÄ°÷¡¦ÅÞ°÷É¼¹ç¤ï¤»¤Æ63É¼¤ÈºÇ²¼°Ì¤Î·ë²Ì¤Ë¡£¡ØÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤ò¤á¤¶¤¹¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ï125É¼¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê44¡Ë¤ò»Ù±ç¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤È¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡ØÅÞ¤ÎÂç¤¤Ê¡È¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡É¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁíÌ³Áê¤äÅÞ¤ÎÁíÌ³²ñÄ¹¡¢´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÍ×¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÌîÅÄ»á¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¿ô¥È¥Ã¥×¤ÇÅöÁª¤·¤¿¹â»Ô»á¤ò¸å¤í¤«¤é·â¤Ä¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡ÈÆâÎØÙæ¤á¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¤¤Þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÌîÅÄ»á¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£