そりゃあ、トランプさんの言いなりですよ ――元宮崎県知事の東国原英夫氏は言い切った。2025年10月12日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）で、高市早苗首相になったら、米トランプ大統領とうまくやれるのかが議論になった。

「防衛費上げないなんて絶対言えない」

ゲストの東国原氏は、「（仲の良かった）安倍さん（元首相）の後継者となっているので、トランプさんは（高市氏に対しては）柔らかい」と見るが、他のゲストから「トランプさんの言いなりになりませんか？」という質問が出ると、間髪を入れず、「いや、言いなりです。当り前じゃないですか、そんなの」。

「防衛費を上げませんなんて、絶対言いませんよ。言えないし。防衛装備品を、アメリカは買ってくれって絶対言いますから」と東国原氏は指摘し、高市氏はこれを断れないというのだ。

これに対して、レギュラーパネリストの大竹まこと氏が「仲良くやろうというのと、ちゃんと平等にしようというのは、全然意味が違うじゃない」と首をかしげると、東国原氏はさらに絶望的なことをいう。

「これが現実ですよ」との東国原氏に大竹まこと氏もあきらめ顔

「だって、対等とか対立なんて、できるわけないじゃないですか、アメリカに対して。 もう、『はい』って言ってるぐらいですよ。『おっしゃる通りです』と」

大竹氏が「俺もそれが現実だと思うんだけど......」とやり切れないように言うと、東国原氏は「現実ですよ、これが」と、こちらもあきらめたように言う。

そのトランプ大統領は10月27日に来日する予定だ。高市氏が首相に就任していたら、どんな首脳会談になるか。

（シニアエディター 関口一喜）