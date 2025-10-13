昼と夜の寒暖差が大きくなる季節、乳幼児の寝冷えに注意が必要だ。

親が子どもを見守って、快適な睡眠環境を整えるとともに、乳幼児向けの寝具「スリーパー」の活用も検討したい。（岩浅憲史）

長野県に住む会社員女性（４１）は、２歳の長男の寝相に悩む。猛暑だった今夏は、夜間もエアコンを付けて寝ることが多かったが、寝返りを打って布団からはみ出したり、パジャマの上着がめくれておなかが丸出しになっていたりすることがよくあった。

そこで、パジャマや肌着の上に着用して全身を包むスリーパーを購入した。１００％綿素材のガーゼ生地で、袖のないベスト型。女性は「体と一体となっているので、布団のようにはがれたりせず、重宝した。寒くなるこれからも活用したい」と話す。

ベビー用品を製造・販売する「ケラッタ」（長野県）によると、スリーパーは「着る布団」などとも呼ばれる、近年人気の寝具。形状は袖付きや袖なし、素材も季節に応じてガーゼやタオル、フリースなど様々だ。股部分などにめくれ防止のボタンが付いているため、はだけにくい。

同社広報部の田部井亜津沙さんは「赤ちゃんの頃から４歳ぐらいまで掛け布団の代わりとして役立つ」と説明する。同社では、寝冷え対策として、季節に応じてガーゼ生地の厚さを変えたスリーパーを豊富に取り扱っており、売り上げは増加傾向という。

子どもの寝冷えを心配する親は多い。足立耳鼻咽喉科伏見クリニック（名古屋市）院長、足立光朗さん（５４）のもとには、毎年、「寝相が悪くて、すぐ布団から体がはみ出す。かぜをひかないか心配」などの相談が多く寄せられるという。

足立さんによると、乳幼児は睡眠の周期が短いため、寝返りなどの体の動きが多くなり、布団がずれやすくなる。発汗などによる体温調節の機能も未熟で寝汗をかきやすい。

「秋冬の寝冷え対策は必須。エアコンを使うなどして室温を２０〜２５度に保ち、パジャマや肌着の上に着て全身を包むスリーパーや、腹巻きなどを活用するといい」と勧める。

スリーパーは布団のように生地が顔にかぶさり口や鼻を塞ぐリスクが少ないため、睡眠中の窒息事故などの予防にもなる。こども家庭庁も、敷布団やマットレスは固めのものを使い、１歳未満の子どもについては、掛け布団の代わりに服装などで温度調整するよう呼びかけている。

スリーパーを使用する際は、腕や首回りのサイズがあっているかを確認する。体温が上がりすぎないように、下に着る肌着やパジャマは綿などの素材で吸湿性や通気性のよいものを選びたい。寝汗で肌着などがぬれていたら汗を拭き取り、着替えさせる。

足立さんは「環境を整えると同時に、親はこまめに子どもの体を触り、汗をかいていないか、手足が冷たすぎないかなどを確認することも大切」と話している。