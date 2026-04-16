子どもが2人いる家庭では、毎月の生活費に加えて、教育費や住まいの負担も重なりやすくなります。そのため、世帯年収600万円でも余裕を感じにくいことは珍しくありません。実際のところ、子育て世帯の年収はどの程度なのでしょうか。 本記事では、平均的な水準を確認しながら、家計が苦しくなりやすい理由と今後に備えるための考え方を整理します。 子育て世帯の平均年収はどのくらいか 厚生労働省の「2024（令和