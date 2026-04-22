主なSNSのアプリが表示されたスマートフォン＝2025年12月（ロイター＝共同）総務省は22日、交流サイト（SNS）を利用する青少年を保護するため、年齢確認の厳格化を事業者に求める方針を固めた。SNS依存や、誹謗中傷を書き込まれるいじめなどを想定し、対応するのが狙い。利用者の自己申告のみで年齢を把握していることを問題視し、規制強化にかじを切る。海外で導入が進む年齢による一律の利用制限は見送る方向だ。有識者会議