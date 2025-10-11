ÀïÁè¤·¤Ê¤¤¶¯¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤Î¡Ö³°¸ò¤Î¶Ë°Õ¡×¡ÄÃæ¹ñ¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¤¸¤ï¤¸¤ï¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¡×½Ñ
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬±Ô¤¯Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬»ý¤Ä¡ÖÃæ¹ñ¤Î¶þ¿«¤Î¶á¸½Âå»Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ°ÅÜ¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡ÄÀ¯¸¢¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥É¥ê¡¼¥à¡×¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î´ÁÊý¼°³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¶áÆ£Âç²ð¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÁÊý¼°³°¸ò
20À¤µªËö¤ËÅìÀ¾ÎäÀï¤¬Êø²õ¤·¤Æ¡ÖÀã²ò¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Â¾¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¶·â¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¼ç¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
1991Ç¯¡¡ÏÑ´ßÀïÁè¡¿1992Ç¯¡¡¥½¥Þ¥ê¥¢ÆâÀï¡¿1999Ç¯¡¡¥³¥½¥ÜÊ¶Áè¡¿2001Ç¯¡¡¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÀïÁè¡¿2003Ç¯¡¡¥¤¥é¥¯ÀïÁè¡¿2017Ç¯¡¡¥·¥ê¥¢¹¶·â¡¿2025Ç¯¡¡¥¤¥¨¥á¥ó¹¶·â¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â
¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»öÀïÎ¬¤È¤Ï¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¸À¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼°Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤òÃ¡¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤¤¤ï¤Ð¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¤½¤³¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë³°²Ê°å¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö³°²Ê¼ê½ÑÅª³°¸ò¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£»þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ñÏ¢·û¾Ï¤ä¹ñºÝË¡¤âÌµ»ë¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬ºÇ¸å¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÁè¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1979Ç¯¤ÎÃæ±ÛÊ¶Áè¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ï¤«¤é¤º¤â2025Ç¯4·î17Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆ¡·³¹ñËÉÉôÄ¹¡ÊËÉ±ÒÁê¡Ë¤¬¡¢·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥È¥Ê¥àËÌÉô¤Î¥é¥ó¥½¥ó¤òË¬Ìä¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥¶¥ó¡Êß¯Ê¸¹¾¡Ë¹ñËÉÁê¤È¶¦¤Ë¿¢¼ù¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾Á°¡Ê4·î14Æü¡Á15Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬4²óÌÜ¤ÎË¬±Û¤ò²Ì¤¿¤·¡¢45¤â¤Î¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤ËÄ´°õ¡£¡ÖÃæ±Û±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖºòÆü¤ÎÅ¨¤Ïº£Æü¤ÎÍ§¡×¤À¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÃæ±ÛÊ¶Áè°Ê¹ß¡¢È¾À¤µª¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Â¾¹ñ¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÁè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯Ãæ±ÛÊ¶Áè¤Ë»²Àï¤·¤¿·³¿Í¤â¤¹¤Ù¤ÆÂàÌò¤·¡¢200Ëü¿ÍÌ±²òÊü·³¤«¤éÀïÁè·Ð¸³¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ³°¸ò¤Î¡Ö¶Ë°Õ¡×¤È¤Ï
Ãæ¹ñ³°¸ò¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö´ÁÊý¼°³°¸ò¡×¤Ç¤¢¤ë¡£´ÁÊýÌô¤Ï¡¢³°²Ê¼ê½Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë´µÉô¤òÂ¨¹ïÀÚ½ü¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖÊª»ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ãæ¹ñ³°¸ò¤Î¶Ë°Õ¤È¸À¤¨¤ë¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2001Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤¬¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡Ê¥ª¥µ¥Þ¡¦¥Ó¥ó¡¦¥é¥Ç¥£¥ó»Õ¡Ë¤ò¤«¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÀïÁè¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ2003Ç¯¡¢¡Ö¥¤¥é¥¯¤¬ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤ò¤Ò¤½¤«¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¿¤Á¤Þ¤Á¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥¿¥ê¥Ð¥óÀ¯¸¢¤È¥¤¥é¥¯¤Î¥µ¥À¥à¡¦¥Õ¥»¥¤¥óÀ¯¸¢¤òÊø²õ¤µ¤»¡¢Î¾¹ñ¤òÀêÎÎ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö³°²Ê¼ê½ÑÅª³°¸ò¡×¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¥¤¥é¥¯¤Ë¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ïµ¯¤³¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¼ç¤ËËÇ°×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö´ÁÊý¼°³°¸ò¡×¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¸½ºß¡¢Î¾¹ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬2021Ç¯¤Ë´°Á´Å±Âà¤·¡¢¥¿¥ê¥Ð¥óÀ¯¸¢¤¬Éü³è¤·¤¿¡£¿·À¯¸¢¤¬¹ñ¤ÎÉü¶½¤Î¤¿¤á¤ËÍê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÙ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥¿¥ê¥Ð¥óÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÅÔ¥«¥Ö¡¼¥ë¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡ÖÃæ¹ñ¾ë¡×¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¯¤âÆ±ÍÍ¤À¡£À¤³¦Âè£¶°Ì¤ÎÀÐÌý»º½ÐÎÌ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï6383Ëü¥È¥ó¤âÃæ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤È¥¤¥é¥¯¤ÎËÇ°×³Û¤Ï542²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¥¤¥é¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ÏºÇÂç¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥¯¤ÎËÇ°×³Û¤Ï91²¯¥É¥ë¤Ç¡¢2³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£
»×¤¨¤ÐÀ¾ÍÎ¤Ï¡¢¸ÅÂå¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¡Ö³°²Ê¼ê½ÑÅª³°¸ò¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÎÅÚ¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢ÀêÎÎÃÏ¤Î½»Ì±¤òÊáÎº¤Ë¤·¡¢ÅÛÎì¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£¶áÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ÃæÆîÊÆ¤Ê¤É¤Ç¿¢Ì±ÃÏ³°¸ò¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤È¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ò°×¤·¤Æ¤¤¤¿´ÁÄë¹ñ¤Ï¡¢Á°¹à¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÄ«¹×³°¸ò¡×¤¬´ðËÜÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀï¤ï¤º¤·¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤¬¾åºö¡×¡Ê¡ØÂ¹»Ò¡Ù¡Ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÊÔ¤ß¤À¤·¤¿¤Î¤¬Ä«¹×³°¸ò¤È¤¤¤¦¡Ö´ÁÊý¼°³°¸ò¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÀÞ¾×Ã®ÐÙ¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÃ®ÐÙÀÞ¾×¡×¤È¤¤¤¦À®¸ì¤¬¤¢¤ë¡£Àï¹ñ»þÂå¤ËÊÔ¤Þ¤ì¤¿¡ØÚç»Ò½Õ½©¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¸Î»ö¤Ç¡¢¡ÖÀÞ¾×¡×¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¡×¤Î¤³¤È¡£¡ÖÃ®ÐÙ¡×¤Ï¸ÅÂå¤ÎÀÄÆ¼´ï¤Ç¡¢¡ÖÃ®¡×¤Ë¤Ï¼ò¤òÀ¹¤ê¡¢¡ÖÐÙ¡×¤Ë¤ÏÆù¤òÀ¹¤Ã¤¿¡£Å¾¤¸¤Æ¡¢ÀÜÂÔ¤Î¼ò±ã¤Î°ÕÌ£¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡£
¿¸¤Î¹ñ¤¬ÀÆ¤Î¹ñ¤ÈÀïÁè¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ÀÆ¤Ë»È¼Ô¤ò¸¯¤ï¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÀÆ¤Ï¡¢¿¸¤Î»È¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¹ëÀª¤Ê¼ò±ã¤ò³«¤¡¢¹ª¤ß¤ËÀÜÂÔ¤·¤Æ³«Àï¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¸Î»ö¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
¡ÖÀÞ¾×Ã®ÐÙ¡×¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¾°è¤Îµ³ÇÏÌ±Â²¤ò¼ê¤Ê¤º¤±¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¹ñ¶±è¤¤¤ÇÉÑÈË¤Ë¡¢µ³ÇÏÌ±Â²¤Î´´Éô¤¿¤Á¤ò¹ëÀª¤Ê¼ò±ã¤ÇÀÜÂÔ¤·¡¢Èþ½÷¤ò¤¢¤Æ¤¬¤¤¡¢Ãú½Å¤Ê¤ß¤ä¤²¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£¤¤¤¯¤éÀÜÂÔÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢ÀïÁè¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï°Â¾å¤¬¤ê¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
Á×Âå¤Î1004Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·ÀÃ°Â²¤ÎÎË¤ÈÇË³Ê¤Î¼è¤ê·è¤á¤ò¤·¤¿¡£¡Ö澶Ê¥¤ÎÌÁ¡×¤Ç¡¢½¡¼ç¹ñ¤ÎÁ×¤ÏÄ«¹×¹ñ¤ÎÎË¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯¶ä½½ËüÎ¾¡¢¸¨Æó½½ËüÉ¤¤òÂ£Åú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÏÁ×¤ÎºÐ½Ð¤Î°ì³ä¶á¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤ª¤«¤²¤ÇÎË¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÅÔ¤ò·ú¤Æ¤¿¡£
±Ê³ÚÄë¤Îµ¤±§ÁÔÂç¤Ê³°¸ò
ÌÀÂå¤Î±Ê³ÚÄë¡Êºß°Ì1402Ç¯¡Á1424Ç¯¡Ë¤Ï¡¢»Ë¾å¶õÁ°¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÄ«¹×³°¸ò¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ëÅ¢ÏÂ¡Ê1371Ç¯¡Á1434Ç¯¡Ë¤ÎÂç¹Ò³¤¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¢ÏÂ¤Ï¥Ú¥ë¥·¥ã·Ï¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ç¡¢±Ê³ÚÄë¤ÎÕá´±¡ÊµîÀª¤·¤¿Çæ¿Ã¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹ÄÄë¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢1405Ç¯¤«¤é1433Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·×7²ó¤âÀ¤³¦±óÀ¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÌóÆóÉ´ÀÉ¤Î´ÏÂâ¤ËÌó2Ëü7000¿Í¤â¤ÎÂâ°÷¤òÊú¤¨¤Æ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¢¥é¥Ö¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò½ä¤ëÂç±óÀ¬¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿À¤Î²½¿È¡×¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿óÊÎÛ¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¸ÎµÜ¤ÎÄí¤ËÊü¤Ã¤Æ±Ê³ÚÄë¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¢ÏÂ¤¬À¤³¦Âç±óÀ¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÌÜÅª¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤òÌ¾ÌÜ¾å¡¢ÌÀ¤Ë¶³½ç¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Æµ¢Â°¤µ¤»¡¢Ä«¹×ËÇ°×¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¹ñ¤ò¿¯Î¬¤·¤¿¤ê¡¢ÌÇË´¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö´ÁÊý¼°³°¸ò¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Å¢ÏÂ¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤ÈÈ¾À¤µª¤¢¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥ÞÎ¨¤¤¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë´ÏÂâ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤À¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¤òµÔ»¦¤·¡¢ºñ¼è¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿¢Ì±ÃÏÂÎÀ©¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö³°²Ê¼ê½ÑÅª³°¸ò¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
±Ê³ÚÄë¤ÈÅ¢ÏÂ¤Î³°¸ò¤Ïµ¤±§ÁÔÂç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëè²ó¤Î±óÀ¬¤Ë¶äÏ»É´ËüÎ¾¤âÈñ¤ä¤·¤¿¤¿¤á¡¢¹ñ¤¬·¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á±Ê³ÚÄë¤Î»à¤È¶¦¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¡¢Å¢ÏÂ¤ÎÌ¾Á°¤âÎò»Ë¤Î°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¡¢Ìó550Ç¯¤â·Ð¤ÆºÆÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ûç¾®Ê¿Ãæ±û·³»ö°Ñ¼çÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£1978Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Î²þ³×³«Êü¤òÀëÉÛ¤·¡¢¤ß¤º¤«¤é¤ò¡Ö¸½ÂåÈÇÅ¢ÏÂ¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤È¤ÎÀÑ¶Ë³°¸ò¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
1982Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Î·ûË¡Á°Ê¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÆÈÎ©¼«¼ç¤ÎÂÐ³°À¯ºö¤ò·ø»ý¤·¡¢¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚÊÝÁ´¤ÎÁê¸ßÂº½Å¡¢Áê¸ßÉÔ²Ä¿¯¡¢Áê¸ßÆâÀ¯ÉÔ´³¾Ä¡¢Ê¿Åù¸ß·Ã¡¢Ê¿ÏÂ¶¦Â¸¤È¤¤¤¦¸Þ¸¶Â§¤ò·ø»ý¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤È¤Î³°¸ò´Ø·¸¤È·ÐºÑ¡¦Ê¸²½¸òÎ®¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡Ó
2024Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¶¦Â¸¸Þ¸¶Â§¡×È¯É½70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿À¹Âç¤Ê¼°Åµ¤ò¡¢ËÌµþ¤Ç³«¤¤¤¿¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿2013Ç¯¡¢¤³¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¶¦Â¸¸Þ¸¶Â§¡×¤òÅÚÂæ¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¹°è·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¤¬¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÎ¦Ï©¤Ç·ë¤Ö¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É·ÐºÑ¥Ù¥ë¥È¡×¡Ê°ìÂÓ¡Ë¤È¡¢³¤Ï©¤Ç·ë¤Ö¡Ö21À¤µª³¤¾å¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¡×¡Ê°ìÏ©¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤òÃæ¹ñ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö´ÁÊý¼°³°¸ò¡×¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÁ°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¹¥ÀïÅª¤Ç¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ë¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò14È¯¤â·â¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥í¥·¥¢¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¡ÊÆÃÊÌ·³»öºîÀï¡Ë¤ò³«Àï¤·¡¢3Ç¯È¾¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê2025Ç¯8·î¸½ºß¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖÀ¤³¦»°Âç¹ñ¡×¤ÇÃæ¹ñ¤À¤±¤Ï2025Ç¯¸½ºß¡¢ÀïÁè¤â¤·¤¯¤ÏÀïÆ®¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡Ö´ÁÊý¼°³°¸ò¡×¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ÂæÏÑ¤äÆüËÜ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¥á¥¹¡×¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦´ê¤¦¡£
