¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¡¢£Î£È£Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¾®ÀôÁíºÛ¤À¤Ã¤¿¤éÎ¥Ã¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬¿·ÁíºÛ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡£Î£È£ËÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á£¹¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤¬£±£°ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¤³¤ÎÆü¸á¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²þ¤á¤Æ²ñÃÌ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î·èÎö¡£¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÁÆ¬¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ï¹â»ÔÁíºÛÁª½Ð¤ò¼õ¤±¤¿Ï¢Î©¶¨µÄ¤ò½ä¤ê¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤äÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤òµá¤á¤¿¤¬¹Â¤ÏËä¤Þ¤é¤º¡¢¼«Ì±¤ÎÉÔ¿®Ê§¿¡¤Ë¸þ¤±¤¿ÅØÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£À¯ºö¤´¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ï·ÑÂ³¤·¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤Ï¿ÍÊªËÜ°Ì¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿ÀÆÆ£»á¤Ï¹â»Ô»á¤¬¡Ö°ìÊýÅª¤ËÎ¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È°Ï¤ß²ñ¸«¤ÇÅú¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤âÀµÄ¾¿½¤·¾å¤²¤Æ¡Ê¹â»Ô»á¤Ï¡Ë¡Øº£¸å¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£»ä¤ÏÆÈºÛ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é°ì¿Í¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¤Ç¤â¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤Ï£±Ç¯Á°¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¡¢¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤ÆÁ´Á³¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïº£Æü¡¢¤Ê¤ó¤Î°Æ¤ÎÄó°Æ¤â¤Ê¤¯¡¢º£¸å¡¢¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï»ä¤¿¤Á¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·è¤·¤Æ°ìÊýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¡¡¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ê¤¬ÁíºÛ¡Ë¤Ç¤â·ë²Ì¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬À©¶¯²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸¥¶â¤Î¡Ë¼õ¤±¸ý¤òÀ¯ÅÞËÜÉô¡¦¸©Ï¢ÁÈ¿¥¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿²ó¤â¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Â¨¤Ö¤Ä¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤¬¿·ÁíºÛ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¾®Àô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ÏÁÛÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£