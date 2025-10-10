あたらよの新曲「ハク」が、2026年1月放送開始のTVアニメ『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』のオープニングテーマに起用。また、同曲のTVサイズの音源およびアニメのPVも公開となった。

本アニメは、ハム男による小説が原作。“ヌルゲー”を嫌うサラリーマン 山田健一が偶然たどり着いたタイトルのない謎のネットゲームで最高難易度『ヘルモード』を選ぶと、異世界の農奴の少年 アレンへと転生してしまうところから始まる。アレンは、謎の多い職業“召喚士”を駆使しながら、攻略本もネット掲示板もない異世界で、最強への道を手探りで歩み始める。

本楽曲は、激しい戦いの中を駆け抜ける疾走感あふれる様子が表現され、あたらよ史上最もアップナンバーなロックサウンドになっている。

なお、あたらよは10月8日にミニアルバム『泡沫の夢は幻に』をリリース。現在は自身2度目のアジアツアー『あたらよ「夢語り Yume-gatari」TOUR 2025』を開催中だ。

＜あたらよ コメント＞

・ひとみ（Vo/Gt）

最高難易度で異世界を生きるアレンの力強い推進力に導かれるようにして生まれた楽曲です。歌詞にも拘りましたので、ぜひ楽しんで聴いてもらえたら嬉しいです。

・まーしー（Gt）

技や力がぶつかり合う世界。アレン達の生き様や激しい戦いの中で生まれていく感情を音楽で表現しました。自分達も音楽人として生きていく中で学んできた技を存分に曲に落とし込んだのでぜひ注目して聴いていただけたら嬉しいです。

・たけお（Ba）

ヘルモードという難易度の中で一つ一つ手探りで日々成長していく姿を曲に音に詰め込みました。是非、アニメの世界観と共に聴いて頂けたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）