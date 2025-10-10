その安全牌切りリーチ！「宣言牌」の意外な情報から相手の待ちを看破せよ！
相手からの安全牌を切ってのリーチ。その一打に、あなたはどんな情報を見出しているだろうか？ただの捨て牌としか思えない「リーチ宣言牌」の中に、実は相手の待ちを読み解くための「超お得な情報」が隠されているとしたら、知りたくないだろうか？
YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】超お得！宣言牌で分かる情報（初心者向け）」では、まさにその「リーチ宣言牌」に注目し、初心者でも簡単に実践できる「読みのポイント」が徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。
「リーチ宣言牌が「安全牌」だったら、それは「好形リーチ」！ーーー。
まず動画で提唱される、最も重要なポイントはこれだ。
・状況: 相手がリーチをかけた際に、その「リーチ宣言牌」が、すでに場に3枚切れている字牌など「安全牌」だった場合。
・結論: そのリーチは、両面待ちや三面張などの「好形（こうけい）リーチ」である可能性が非常に高い。
なぜなら、
・22579s345m11178p西
と持っていれば索子の形がリャンカンで不十分であることから先に西を切るだろう。
一方、
・225679s45m11178p西
と持っていれば安全牌の西を残して9sを先に切る。このように手牌の形が十分整っていれば、先に不要な牌を処理し、最終的に安全牌を切ってリーチをかけるのが、麻雀のセオリーだ。この場合、約8割の確率で好形リーチだと考えて良いという。
ただし注意！3つの例外パターンーーー。
この「宣言牌が安全牌＝好形リーチ」というセオリーには、注意すべき3つの例外がある。
◯例外１：河（捨て牌）が不自然な時
字牌や端牌が先に切られるのが通常の河だが、真ん中の牌が先に切られていたり、河が不自然な場合、手役（ホンイツなど）を狙っている可能性が高く、このセオリーは通用しなくなる。
◯例外２：リーチ宣言牌が「ツモ切り」の時
ツモってきた牌をそのまま切ってリーチした「ツモ切りリーチ」の場合も、セオリーは通用しない。「手出しリーチ」の場合にのみ、このセオリーは有効だ。
◯例外３：安全牌は字牌だけではない
「安全牌＝字牌」という思い込みは危険だ。場に全員が切っている数牌なども、安全牌となり得る。このセオリーは、「客観的に安全だと判断できる牌」が宣言牌だった場合に適用される。初心者のうちは判断が難しいが、頭の片隅に入れておこう。
まとめ：シンプルに「安全牌宣言リーチ＝好形」を覚えよ！ーーー。
麻雀の読みは複雑だが、この「リーチ宣言牌が安全牌だったら、そのリーチは好形である可能性が高い」というシンプルなポイントは、初心者でもすぐに実践できる、非常に強力な情報だ。この一点だけでも意識できるようになれば、あなたの麻雀の守備力や押し引き判断に、大きな変化が訪れるだろう。ぜひ動画本編で、具体的な例と注意点を確認し、あなたの麻雀に新たな「読み」の視点を取り入れてほしい。
