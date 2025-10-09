【10/10まで】Amazon プライム感謝祭でリカバリーウェア「BAKUNE」が最大20％OFFに
「BAKUNE」とは
2018年設立の株式会社TENTIALが展開するリカバリーウェア。血行を促進し、疲労回復することで健康的な毎日を支える機能性パジャマです。快適な眠りに特化した設計で、一日の約1/3をしめる睡眠時間を快適にサポートしてくれます。
寝ている間に疲れを癒す特殊繊維「SELFLAME®」
自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「SELFLAME®」を使用。血行が促進されることで、血流の改善や疲労回復が期待できます。
血行を促進し、肩こりや腰痛を緩和
血行促進効果によって肩や腰などの筋肉のハリ・コリを軽減。同じ姿勢を長時間持続するデスクワークなどで筋肉のこわばりや血流の悪化を感じている人にも最適です。
自然な寝返りで、心地よい睡眠へ
肩や腕回りの形状を工夫し、寝返りを打ちやすく設計。寝返りを打つときに服がまとわりつきにくく、体をスムーズに動かすことができるため、自然な寝返りをサポートします。
参考：https://tential.jp/features/howtochoose_recoverywear_sleepitem
BAKUNE Dry（バクネ ドライ）
[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [ バクネ ] 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア MENS
24,860円 → 22,374円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [ バクネ ] 上下セット(半袖・ショートパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア
22,880円 → 19,448円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] BAKUNE Dry Women's [ バクネ ] 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア レディース
24,860円 → 22,374円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] BAKUNE Dry Women's [ バクネ ] 上下セット(半袖・ショートパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア レディース
22,880円 → 19,448円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
秋〜冬用のBAKUNE スウェット
[TENTIAL] テンシャル 【RENEWAL】 BAKUNE [ バクネ ] 秋〜冬 スウェット 上下セット (スウェットシャツ・スウェットパンツ) リカバリーウェア ユニセックス
26,840円 → 21,672円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] テンシャル 【RENEWAL】 BAKUNE [ バクネ ] 秋〜冬 スウェット トップス単品 (スウェットシャツ) リカバリーウェア ユニセックス
13,420円 → 10,835円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] テンシャル 【RENEWAL】 BAKUNE Ladies [ バクネ レディース ] 秋〜冬 スウェット 上下セット (長袖・ジョガーパンツ)
26,840円 → 22,814円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
BAKUNE Waffle（バクネ ワッフル）
[TENTIAL] BAKUNE Waffle Men's [ バクネ ワッフル メンズ ] 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア
33,880円 → 27,104円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
BAKUNE Pajamas Gauze（バクネ パジャマ ガーゼ）
[TENTIAL] テンシャル BAKUNE Pajamas Gauze [ バクネ パジャマ ガーゼ ] 秋〜冬 ガーゼ トップス単品 (長袖シャツ) リカバリーウェア ユニセックス
15,400円 → 13,090円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] テンシャル BAKUNE Pajamas Gauze [ バクネ パジャマ ガーゼ ] 秋〜冬 ガーゼ ボトムス単品 (ロングパンツ) リカバリーウェア ユニセックス
15,400円 → 13,090円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
寝具
[TENTIAL] BAKUNE 夏用寝具3点セット [ バクネ ] 掛け布団・敷きパッド・枕パッド 寝具 洗える アイスグレー クイーン
49,280円 → 39,424円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] BAKUNE 夏用寝具2点セット [ バクネ ] 掛け布団・敷きパッド 寝具 洗える サックスブルー セミダブル
33,330円 → 26,664円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ 父の日 ギフト プレゼント 極柔
22,000円 → 18,260円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
めぐりズム 【大容量】蒸気でホットアイマスク ラベンダーの香り 16枚入 【Amazon.co.jp限定】
1,694円 → 1,440円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
aimeve アイマスク 睡眠用 安眠 快眠 グッズ 遮光率99.99％ (睡眠栄養指導士推薦) 3D 立体 軽量 目隠し (ブラック - アジャスター)
2,180円 → 1,386円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
