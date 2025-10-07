『ONE PIECEカードゲーム』「ハッピーセット」で配布見送ったカードに関し発表 “マクドナルド以外”で配布へ【詳細】
『ONE PIECE カードゲーム』は7日、公式サイトを通じ、マクドナルド「ハッピーセット」で配布を予定していたカードに関して、発表を行った。
【画像】かっこよ…！！ルフィやナミが勢揃いのワンピースカード
ハッピーセットをめぐる騒動のため、マクドナルドが8月に同カードの配布を見送っていたもの。
サイトでは「いつもONE PIECEカードゲームを遊んでくださっている皆様へ」とし、「一部メディアで掲載されていた『マクドナルド ハッピーセット』で配布を予定していた『ONE PIECEカードゲーム』のカードに関して、本カードを楽しみにされているお客様から、配布に関するご要望を多数いただきましたので、株式会社バンダイと日本マクドナルド株式会社の2社で協議の結果、以下の方法で本カードの配布をさせていただくことを決定いたしました」と明らかにした。
■配布方法（1）
大会参加記念品としての配布
配布期間：2025年10月17日（金）〜 11月30日（日）※なくなり次第終了
イベント配布パックＡ（各1種3枚入り）
対象カード：
P-101トニートニー・チョッパー
P-104 シャンクス
P-105 サボ
対象イベント：スタンダードバトル、公式イベント
イベント配布パックＢ（各1種3枚入り）
対象カード：
P-102 ナミ
P-103 ポートガス・D・エース
P-106 モンキー・D・ルフィ
対象イベント：交流会、公式ショップ交流会&ティーチング会、フラッグシップバトル、8パックバトル、親子マッチングバトル、メタロビweekend
※メタロビweekendは11月実施分からの配布
■配布方法（2）
ONE PIECEカードゲーム店頭購入特典としての配布
※マクドナルド店舗での配布ではない
配布期間：2025年10月17日（金）〜 ※なくなり次第終了
プロモーションカードセット2025（各1種6枚入り）
対象カード：
P-101トニートニー・チョッパー
P-102 ナミ
P-103 ポートガス・D・エース
P-104 シャンクス
P-105 サボ
P-106 モンキー・D・ルフィ
ONE PIECEカードゲーム ブースターパック商品を税込1500円購入ごとに 「プロモーションカードセット2025」を1パックプレゼント。
