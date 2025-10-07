この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、節税を狙った“ポイ活”の最新事情について解説動画を公開した。動画のタイトルは「＜節税ポイ活＞ 日本生命『ちょこつみ』改悪のお知らせ（対策方法のご紹介）」で、運営者が2025年9月から日本生命の積立保険「ちょこつみ」に大きな改定が加わることをリスナーに伝えている。その狙いや、今後狙うべき保険商品について独自の分析を展開した。



動画冒頭で運営者は「日本生命ちょこつみで改悪のお知らせが届きました。これに伴い節税ポイ活も変更する必要があります」と報告。同商品では2025年9月22日以降、過去3年以内に解約した場合の再加入ができなくなることが分かったという。「これは視聴者さんよりコメントでいち早く情報提供いただきました」としつつ、視聴者への情報共有の重要性も強調した。



今回のルール改定により、「所得税率20％の方で、年利が大幅にダウンしてしまいます。変更前は年利約22％、変更後は約7％にダウン」と影響の大きさを説明。「今までは1年ごとの解約＆再加入によって高い年利＆ポイント還元が狙えたが、今回の改悪でそれが不可能に。『年利が大改悪となってしまいます』」と嘆く場面もあった。



一方で運営者は、「2026年からはライバル商品である住友生命“Chakin”がおすすめ」と次の一手も提示。“Chakin”について「途中解約でも返礼率100％以上、おそらく再加入条件もなし」と語り、「1年で解約⇒再加入を繰り返すことで引き続き高年利の節税ポイ活が狙えます」と力説している。ただし「クレカ支払いができない点は残念」とも指摘し、従来の三重取り（節税＋ポイント還元＋元本保証）が難しくなる点も率直に述べた。



また、解説パートでは「保険料控除枠を最大限活用し、毎年1万800円相当の節税が可能」や「積立金額・控除条件のシミュレーションを事前にしておくべき」などマニアックな節税ノウハウも惜しみなく公開。視聴者から寄せられた疑問への回答や計算ツール利用の勧めなども忘れなかった。



動画の最後では、「本日の動画でご紹介した“Chakin”については来月に電子書籍でもアップデートを予定しています」と更なる情報発信を予告。「電子書籍も配布中、引き続き賢く節税するための最新情報をお届けします」と語り、節税ポイ活に関心のあるリスナーの期待感を高めつつ締めくくっていた。