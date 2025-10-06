¤Ê¤¼Å¯³Ø¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¤¤Î¤«¡© 4¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¡ÊNUS¡Ë¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ä´±Î½¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¹ÖºÂ¡£Æ±¹ÖºÂ¤ò¼çºË¤¹¤ëÅÄÂ¼¹ÌÂÀÏº»á¤ÎºÇ¿·´©¡¢¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¹ÖºÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÀº¿À¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢À¤³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎò»ËÅª¤ÊÂçÅ¾´¹ÅÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ãÊÑ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¤Ï²¿¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ãÊÑ¤Î»þÂå¤ò³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Å¯³Ø¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤Î´ðÁÃÃæ¤Î´ðÁÃ
¡¡Å¯³Ø¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤Î´ðÁÃÃæ¤Î´ðÁÃ¤Î³ØÌä¤À¡£
¡¡»þ´Ö¤È´Ø¿´¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍÌ¾¤ÊÅ¯³Ø¼Ô¤ÎÃøºî¤òÆÉ¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ´´¤Î¤è¤¦¤ËÆü¡¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Å¯³Ø¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Á°¤ÎÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÂÎ´´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤àÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¡¡Å¯³ØÅª»×¹Í¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»×¹Í¤ò³è¤«¤·¤Æ¤è¤ê¿¼¤¤³Ø¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Å¯³Ø¤ò³Ø¤Ö°ÕµÁ¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1¡¥ËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯ÎÏ
¡¡2¡¥¥¿¥Ö¡¼¤äÀèÆþ´Ñ¤òÇÓ¤¹¤ëÎÏ
¡¡3¡¥¤¢¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¡Ê±£ÓÈ¡Ë¤È¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÎÏ
¡¡4¡¥¼«Ê¬¤òÆâ¾Ê¤¹¤ë¥¹¥¥ë
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½çÈÖ¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
1¡¥ËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¯ÎÏ
¡¡¤Þ¤º¡¢Å¯³Ø¤È¤Ï¡ÖËÜ¼Á¡×¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂç»ö¤Ê»ñ¸»¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ËÜ¼Á¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿¿²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÖÂç¤¤ÊÉÔÊÑ¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Êª»ö¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡È¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¡É¤òÌä¤¦¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ìä¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âÀ¯¼£¤â¡Ö¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¡×¤òÌä¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÎÄêµÁ¤ÏÂ¿ÍÍ¤À¡£±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ²áµî¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç¤ÊÄêµÁ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡¦¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¡ÊÃÎ·Ã¤Î¤¢¤ë¿Í¡Ë¡§¥ê¥ó¥Í¤Ë¤è¤ë³ØÌ¾¤Ç¡¢ÃÎÅªÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÆ°Êª¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¦¥Û¥â¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥ë¡Ê¹©ºî¤¹¤ë¿Í¡Ë¡§¥Ù¥ë¥¯¥½¥ó¤Ë¤è¤ëÄêµÁ¤Ç¡¢Æ»¶ñ¤òºî¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¦¥Û¥â¡¦¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥¹¡Ê¾ÝÄ§ÅªÆ°Êª¡Ë¡§¥«¥Ã¥·¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤ëÄêµÁ¤Ç¡¢¸À¸ì¤Ê¤É¤Î¾ÝÄ§¤ò²ð¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÃê¾ÝÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¦¥Ý¥ê¥¹ÅªÆ°Êª¡§¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÄêµÁ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¦´ÖÊÁ¡Ê¤¢¤¤¤À¤¬¤é¡ËÅªÂ¸ºß¡§ÏÂÄÔÅ¯Ïº¤Ë¤è¤ëÄêµÁ¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ëÂ¸ºß¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾¾²¼¹¬Ç·½õ»á¤Ë¤è¤ëÄêµÁ¤Ç¤Ï¡¢
¡¡¡¦ËüÊª¤Î²¦¼Ô¡§±§Ãè¤ÎÆ°¤¤Ë½ç±þ¤·¤Ä¤ÄËüÊª¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¡£
¡¡¡¦Å·Ì¿¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¡§ËüÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Í´ÖÀ¸³è¼«ÂÎ¤ÎÊª¿´°ìÇ¡¤Î¸þ¾åÈ¯Å¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¢Ç½¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤É¤ì¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤ÄÄêµÁ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Æ¡¹¤ÎÄêµÁ¤òÈãÈ½Åª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ö¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¡ÊÃÎÅªÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¡Ë¡×
¡¡¢ª¥¿¥³¤ä¥¤¥«¤ä¥¤¥ë¥«¤äÎà¿Í±î¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¹â¤¤ÃÎÇ½¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ï¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥â¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥ë¡ÊÆ»¶ñ¤òºî¤ê»È¤¦Â¸ºß¡Ë¡×
¡¡¢ª¥¢¥ê¤äÎà¿Í±î¤äÄ»¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ»¶ñ¤òºî¤Ã¤Æ»È¤¦¤â¤Î¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥ê¥¹ÅªÆ°Êª¡×
¡¡¢ª¥¢¥ê¤ä¥Ï¥Á¤ä¥é¥¤¥ª¥ó¤ä¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤Þ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÆ°Êª¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£
¡ÖËüÊª¤Î²¦¼Ô¡¢Å·Ì¿¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¡×
¡¡¢ªµÕ¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¡¡¼è¤ê¾å¤²¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬ËÜ¼Á¤Ë¶á¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Û¥â¡¦¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥¹¡Ê¾ÝÄ§ÅªÆ°Êª¡Ë¡§¥«¥Ã¥·¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤ëÄêµÁ¤Ç¡¢¸À¸ì¤Ê¤É¤Î¾ÝÄ§¤ò²ð¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÃê¾ÝÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ëÂ¸ºß¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢¥Û¥â¡¦¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥¹¤Ë¶á¤¤ÄêµÁ¤À¤¬¡¢
¡Ö¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡ÊÊª¸ì¡Ë¤òÁÏ¤ê¡¢¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´í¸±¤òËÁ¤¹Â¸ºß¡×
¡¡¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÄêµÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏ¤Ã¤¿¤ê¡¢É¾²Á¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¡£
2¡¥¥¿¥Ö¡¼¤äÀèÆþ´Ñ¤òÇÓ¤¹¤ëÎÏ
¡¡Å¯³Ø¤È¤Ï¡¢¥¿¥Ö¡¼¤äÀèÆþ´Ñ¤òÇÓ¤¹¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀïÁè¤Ï°¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡£»ä¤âÀïÁè¤Ï·ù¤¤¤ÇÉÝ¤¤¡£¤³¤ì¤âÅ¯³Ø¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤«¡© Ìä¤¦¤Æ¤ß¤ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡·ù¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÝ¤¬¤ì¤Ð¡ÖÀïÁè¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¤«¡¢¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÂç»ö¤ÊÌä¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ò¼ÂÎã¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¡¦¤â¤·ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÇÇÔÀï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ïº£¤É¤ó¤ÊÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¡¡¡¦¿ÍÎà¤Ï¾ï¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á°¿Ê¤È¸åÂà¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
3¡¥¤¢¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¡Ê±£ÓÈ¡Ë¤È¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÎÏ
¡¡Å¯³Ø¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤ò¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿ÍÎà»Ë¾å¤Û¤È¤ó¤É¤Î½ÅÍ×È¯ÌÀ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¾¦¶ÈÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¼«¹ñ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢Ãæ¹ñ¤Ç»º¶È³×Ì¿¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡²áµî¤ÎÎò»Ë¤ËÀø¤àËÜ¼Á¤ò¥á¥¿¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÍ½Â¬¤¹¤ë½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
4¡¥¼«Ê¬¤òÆâ¾Ê¤¹¤ë¥¹¥¥ë
¡¡¼«Ê¬¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ´Ñ»¡¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Å¯³Ø¤ÏÍ¸ú¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÜÉ¸¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤òÁêÂÐ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ç¥«¥ë¥È¤Î¡¢
¡Ö¤ï¤ì»×¤¦¡¢¸Î¤Ë¤ï¤ìºß¤ê¡×
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò³°¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥¹¥¥ë¤È¤·¤ÆÅ¯³Ø¤ÏÌòÎ©¤Ä¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿¤¤¼«Ê¬¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤¤¼«Ê¬¡¢Ã¯¤«¤Î´üÂÔ¤Ë±è¤¤¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¡Ê²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡© ²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡©¡Ë¤ä¡¢¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤äÅ¬À¤ò¥Õ¥¡¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀèÆþ´Ñ¤òÇÓ¤·¤ÆËÜ¼Á¤È¤·¤Æ¸«È´¤¯¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ¹â¤Î¼ÂÎÏ¤ò²ù¤¤¤Ê¤¯È¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤âÂ¾¼Ô¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤È¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡²æ¡¹¤ÏÂ¾¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÄ¹¤¯´Ø¿´¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£Â¾¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤æ¤À¤Í¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Û¤ÉÌµ°ÕÌ£¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡ ·óÇ¤¶µ¼ø¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È ¥Õ¥§¥í¡¼¡¢°ì¶¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë µÒ°÷¶µ¼ø¡Ê2022¡Á2026Ç¯¡Ë¡£¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊMBA¡Ë¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³ØË¡Î§Âç³Ø±¡¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØAMP¤ª¤è¤ÓÅìµþÂç³ØEMP½¤Î»¡£»³°ìëú·ô¤Ë¤ÆM¡õAÃç²ð¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤ÆÂçºåÆüÆü¿·Ê¹¼Ò¼ÒÄ¹¡£2002Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢2010Ç¯¤Þ¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Âè°ì¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤ÇÆâ³ÕÉÜÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¡Ê·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¡¢¶âÍ»¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢ÃÏÊýÊ¬¸¢¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
2010Ç¯¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¥Õ¥§¥í¡¼¡¢2011Ç¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡Ê29Ì¾¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥é¥ó¥É¸¦µæ½ê¡×¤ÇÅö»þÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¸¦µæ°÷¤È¤Ê¤ë¡£2012Ç¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ¯¼£²È¤Ç½é¤á¤Æ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¡Ê»öÎã¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥ë¥±¥ó¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È Á°¥¢¥¸¥¢¥Õ¥§¥í¡¼¡£
2014Ç¯¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡·óÇ¤¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢25´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê600Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬½¤Î»¡£2022Ç¯¤è¤ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼çºË¡£
CNBC¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥É·Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ëGIIS¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¡¦¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£OpenAI¡¢Scale AI¡¢SpaceX¡¢NeuralinkÅù¡¢70¼Ò°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×91ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÆ¬¤ËÍè¤Æ¤â¥¢¥Û¤È¤ÏÀï¤¦¤Ê!¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£