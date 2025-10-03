オーイシマサヨシ初の単独アリーナ公演『オーイシSSA ～オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ～』が9月27、28日にさいたまスーパーアリーナで開催された。各日セットリストを大幅に入れ替え、多彩なゲストを迎えて行われた本公演。アニソンシンガー・オーイシマサヨシの全軌跡を2日間かけてたどるような包括的な内容で、新旧のファンを大いに喜ばせた。本稿では2日目公演の模様をお伝えする。

（関連：【ライブ写真】オーイシマサヨシ、初の単独さいたまスーパーアリーナ公演を完遂）

さいたまスーパーアリーナの広漠たる空間をびっしりと埋め尽くした観客たちが開演を待ち侘びる中、ふいに客電が落とされ、ステージに設けられた大スクリーンにライブの幕開けを告げるオープニング映像が映し出された。映像はヒーローものの次回予告を模した演出が施されており、勇ましくヒロイックなBGMに乗せ、杉田智和によるナレーションで前口上が読み上げられる。「行けオーイシ！ 負けるなオーイシ！ アニソン王の伝説を皆と一緒に作るのだ！」の猛々しい掛け声を合図に、TVアニメ『トミカ絆合体 アースグランナー』（テレビ東京系）のオープニングテーマ「世界が君を必要とする時が来たんだ」で華々しくライブの火ぶたが切られた。

『アースグランナー』のメインキャラクターであるグランナーR、グランナーKとともに届けられたオープニングナンバーに続き、序盤では「MANKAI☆開花宣言」「キンカンのうた2020」「沼」といった色彩豊かなタイアップソング群が陽気に畳みかけられる。続く「ギフト」では客席からもはや恒例となりつつある2名のファンが呼び込まれ、ともにパフォーマンスを繰り広げ、「好きになっちゃダメな人」では逆にオーイシがアリーナに降りてオーディエンスとハイタッチを交わしながら歌唱。さまざまな趣向を凝らしながら、会場の巨大さを感じさせないフレンドリーかつフランクなステージングで観客を魅了した。

アコースティックギターを抱えて披露された「枕男子」では、〈（電気消して）〉のタイミングで照明が落とされて演奏が一時中断するおなじみのくだりが展開され、1コーラス目ではオーイシに瓜二つのスタッフがピンスポットを浴びて登場。続く2コーラス目では、オーイシに瓜二つの大石昌良が川原洋二（Dr）、沖裕志（Ba）とともにSound Scheduleとしてセンターステージに出現した。彼らは代表曲「ピーターパン・シンドローム」をソリッドなスリーピースアンサンブルでアリーナに轟かせると、何事もなかったかのようにあっさりとステージから退散。やや間を置いて再びオーイシが「枕男子」の演奏を再開する中、バンド単体ではたどり着けなかった大舞台に立つサウスケを目の当たりにしたファンや関係者らは、感涙を禁じ得ない様子で立ち尽くすばかりだった。

その後は最新シングル曲「かごめかごめ」などでギミックを排したストイックなステージを展開し、バンドとともに音楽的な基礎体力の高さを改めて証明するオーイシ。かと思えば、海賊船を模したトロッコでアリーナを周遊しながら「黄金航路」「ロールプレイング」を高らかに歌唱する一幕も。

ライブ中盤にもかかわらず、まるで最終盤のような大がかりな演出を繰り出して聴衆の度肝を抜いた。さらにJ-POWERの協賛により大々的な光の演出が施された「エレクトリックパレード」、盟友・REAL AKIBA BOYZを迎えて披露された「なまらめんこいギャル」「守りたい、その笑顔」を経て、ライブはいよいよクライマックスへ。

■「自分をこんなビッグなステージに押し上げてくれているのは、紛れもなく君たちなんです」

客席には、大石から「守りたい、その笑顔」の楽曲提供を受けた佐久間大介（Snow Man）の姿も見られた。その佐久間にも触れながら軽妙なトークで客席を沸かせるオーイシのもとへ、突如として咬文嚼字怪獣ガギュラ（TVアニメ『SSSS.DYNAZENON』に登場する怪獣）が何の前触れもなくステージに襲来。平和なライブ会場が一転、未曾有の危機に直面した。しかしオーイシとオーディエンスが怯むことなく「バトルゴー！」の声をこだまさせると、ダイナゼノン（『SSSS.DYNAZENON』の主人公・ガウマが搭乗するロボット）が颯爽と登場。バンドはすかさず『SSSS.DYNAZENON』のオープニングテーマ「インパーフェクト」の演奏を開始し、歌と演奏に鼓舞されたダイナゼノンはガギュラとの壮絶な格闘戦を繰り広げる。さらにラスサビでは、グリッドナイト（TVアニメ『SSSS.GRIDMAN』に登場する戦士）も加勢に駆けつけた。

曲が終わるとともに彼らは見事ガギュラを撃退し、アリーナに平和を取り戻したーーかに見えたが、今度は怪獣発生源集合体マッドオリジン（劇場アニメ『グリッドマン ユニバース』に登場する怪獣勢力の元凶）がオーイシの背後に忍び寄る。さいたまスーパーアリーナの警備体制はどうなっているのかと心配になるほど次々に襲いかかる脅威に対し、困り果てたオーイシは「誰か助けて！ ヒーロー！」と絶叫。すると、彼が最も信頼を寄せるギターヒーローことTom-H@ckが姿を現し、トレードマークの7弦ギターで勇壮なディストーションサウンドを広大なアリーナに響かせた。彼を交えた「UNION」「uni-verse」の演奏中にはグリッドマン（『SSSS.GRIDMAN』の主人公・響裕太に宿る戦士）もバトルに加わり、最終的にはユニバースファイター形態（作中でマッドオリジンと戦う際に生まれたグリッドマンの新形態）にも進化。激闘を経て、いつしか怪獣たちと息の合ったダンスを披露するまでの良好な関係性を築きあげるに至った。

アンコールでは、この大舞台に感極まって号泣するTom-H@ckとともに「OxTで1曲やりたくて」との前置きから「Clattanoia」を披露。アリーナ中の熱気を極限値まで上昇させたのち、おもむろにオーイシが「この2日間はヤバかったー！」と胸中を口にし始めた。彼は神妙な面持ちで「俺、ステージを降りたらマジでモブなんです。そんな自分をこんなビッグなステージに押し上げてくれているのは、紛れもなく君たちなんです」と客席に語りかけ、「俺はこれからみんなと、マジでアニソン王を目指すぞ！ ほいで国を作る。ヤジが飛ぶ国王になる！」とまっすぐな目で宣言。盛大な拍手喝采を呼び込むと、「俺はずっとみんなと友達でいたいから、この距離でずっと突っ走るぞ！ 併走していくから、ついてこい！」と高らかに告げた。

そしておもむろにアコースティックギターをスラップし始め、オーイシマサヨシという存在を象徴する2曲といっても過言ではない「君じゃなきゃダメみたい」「ようこそジャパリパークへ」を続けざまに投下。会場を揺るがすほどのシンガロングを巻き起こし、このスペシャルな2日間を大団円に導いた。

（文ナカニシキュウ）