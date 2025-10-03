JMGO¡¢ÊÉ¤«¤é15cm¤Ç100·¿¤ÎÂç²èÌÌ¡¢¼¡À¤ÂåÄ¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡ÖO2S Ultra 4K¡×
O2S Ultra 4K
ÆüËÜ¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¤Ï¡¢JMGO¤Î¼¡À¤ÂåÄ¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖO2S Ultra 4K¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò10·î7Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£¶¹¤¤Éô²°¤Ç¤âÂç²èÌÌ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶È³¦ºÇÃ»¤ÎÅê¼ÍÈæ¤È3,650 ISO¥ëー¥á¥ó¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¼Â¸½¡£²Á³Ê¤Ï499,180±ß¤À¤¬¡¢È¯ÇäµÇ°¥»ー¥ë¤È¤·¤Æ10·î7Æü～11·î17Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤È20% OFF¤Î399,344±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤Î¥»¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤âÍÑ°Õ¡£¡ÖO2S Ultra 4K + VIVIDSTROM¡×¤ÏÄÌ¾ï697,180±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢557,744±ß¤Ç¡¢¡ÖO2S Ultra 4K + Liberty Wide¡×¤Ï796,180±ß¤¬636,944±ß¤ÇÍ½Ìó¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÍ½Ìó¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥áー¥«ーÊÝ¾Ú1Ç¯¤Ë²Ã¤¨¡¢±äÄ¹ÊÝ¾Ú2Ç¯¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¹ç·×3Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
DLPÊý¼°¤Î4KÄ¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ï3,650 ISO¥ëー¥á¥ó¡£Æü°¡²½³Ø¹©¶ÈÀ½¤Î3¿§¥ìー¥¶ー¤òÅëºÜ¤·¡¢¤³¤ì¤â³èÍÑ¤·¤¿¼«¼Ò³«È¯¤Î3¿§(RGB)¥ìー¥¶ー¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖMALC¡×¤ò3.0¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡£¸÷³Ø¸úÎ¨¤¬¹¹¤Ë30%¸þ¾å¤·¤¿¡£
¿§¤Î¶Ñ°ìÀ¤â¶È³¦¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ò¾å²ó¤ë96%°Ê¾å¤ËÃ£À®¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿LSR(Laser Speckle Reducers)¤Ï¡¢¾å²¼º¸±¦¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ë¿¶Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ìー¥¶ー¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥ë¥Î¥¤¥º(ÈÃÅÀ¾õ¤Î¥Î¥¤¥º)¤ò½üµî¡£¶È³¦¿å½à¤ò¾å²ó¤ë97%°Ê¾å¤Î½üµî¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
BT.2020 110%°Ê¾å¤Î¿§°è¤â¼Â¸½¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ4,000:1¡£ÆÃ¼ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹½Â¤¤Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¶Ã»¾ÇÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤¬Êú¤¨¤ë²èÁü¤Î¶Ñ°ìÀ¤ä¡¢Åê¼ÍÈæ¡¢¼«Æ°²èÌÌÄ´À°¤ò²ò·è¡£¡ÖÃë´Ö¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ò¼Â¸½¡£±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤ò²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤ËÂÎ¸³²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦¡£
Dolby Vision¡¢HDR10¤Ë¤âÂÐ±þ¡£DYNAUDIOÀ½¤Î¥¹¥Ôー¥«ー10W¡ß2´ð¤âÆâÂ¢¤·¡¢Dolby Atoms¤ÈDTS-X¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
DYNAUDIOÀ½¤Î¥¹¥Ôー¥«ー10W¡ß2´ð¤âÆâÂ¢
ÊÉ¤«¤é15cm¤Îµ÷Î¥¤ËÀßÃÖ¤·¡¢100·¿¤Î±ÇÁü¤òÅê¼Ì¤Ç¤¤ë¡£¶È³¦ºÇÃ»¤È¤¤¤¦Åê¼ÍÈæ0.16¡§1¤ò¼Â¸½¡£
ãþÂÎ¤Ï312¡ß290¡ß140mm(Éý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ)¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢Ì¤»ÈÍÑ»þ¤Ë¤ÏÃª¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤ä¤¹¤¤¡£¡ÖÀ¸³è¶õ´Ö¤ò°µÇ÷¤»¤º¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦¡£½ÅÎÌ¤â4.5kg¤ÇÉô²°¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤â²ÄÇ½¡£
¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ¡¢¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¢¼«Æ°¥¹¥¯¥êー¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ºー¥à¤âÅëºÜ¡£Ä´À°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Æ°¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÊÉ¤¬Ê¿Ã³¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢JMGO¤Î¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¡¢Åê¼Ì±ÇÁü¤ò»£±Æ¡£¤½¤ì¤ò²òÀÏ¤·¡¢Ê¿Ã³¤Ê²èÌÌ¤ËÊäÀµ¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥²ー¥àÍÑ¤ÎÄãÃÙ±ä¥âー¥É¤âÅëºÜ¡£
¼«Æ°¥¹¥¯¥êー¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£ÀÄ¤¤ÏÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÇ§¼±¤·¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥¯¥êー¥óÆâ¤Ë±ÇÁü¤ò¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë
²è¼ÁÄ´À°µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹â²è¼Áµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£Äã²òÁüÅÙ¤Î±ÇÁü¤ò¡¢¹âÀººÙ¤Ë¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë»ö¤â¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ¿·¥Á¥Ã¥×¤ÎMediaTek¡ÖMT9679¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹â²è¼Áµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£²û¤«¤·¤Î±Ç²è¤äÄã²è¼Á¤Î±ÇÁü¤ò¡¢¹âÀººÙ¤«¤ÄÁ¯¤ä¤«¤ËÊÑ´¹¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¡ÖAI¶¯²½¥âー¥É¡×¤ä¡ÖAISRµ¡Ç½¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥Í¥ÞµéÄ´À°µ¡Ç½¡Ö¥·¥Í¥Á¥åー¥Êー¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤òÅëºÜ¡£JMGO¤ÎPQÄ´À°ÀìÌç²È¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î²è¼ÁÄ´À°¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÆâÂ¢¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹¥¤ß¤Î²è¼Á¤òÁª¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«Í³¤ËÄ´À°¤·¤¿²è¼Á¤ò¡Ö¥Þ¥¤¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡×¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢Â¾¤Î¥æー¥¶ー¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
ÉÕÂ°¤Î¥ê¥â¥³¥ó
HDMIÆþÎÏ¤Ï2·ÏÅýÈ÷¤¨¡¢1·ÏÅý¤ÏeARC¤ËÂÐ±þ¡£LANÃ¼»Ò¤ä¸÷¥Ç¥¸¥¿¥ë²»À¼½ÐÎÏ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØÌÌÃ¼»ÒÉô
ÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ
O2S Ultra 4K¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯10·î24Æü13:00～19:00
2025Ç¯10·î25Æü11:00～17:00 ³«ºÅ¾ì½ê
JMGO Japan(ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯) ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«3-5-7¡¡2F ÂÎ¸³²ñ²ñ¾ì ¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡
JR¸¶½É±Ø ÃÝ²¼¸ý¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬¡¿ÉûÅÔ¿´Àþ ËÌ»²Æ»±Ø 3ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬ »²²ÃÎÁ¶â
ÌµÎÁ Íè¾ì»þÍ½ÌóÆÃÅµ
ÅöÆüO2S Ultra 4K¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç3¿Í¤Ë¡ÖLiberty Wide¥¹¥¯¥êー¥ó(Ìó40Ëü±ß)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È Íè¾ì¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆÃÅµ
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1¿Í¤ËJMGO¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー(10Ëü±ß°Ê²¼)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È