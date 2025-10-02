Charlotte de Witte（シャーロット・デ・ウィット）が、新曲「The Heads That Know feat. Comma Dee」を配信リリースした。

（関連：【画像あり】テクノDJ Charlotte de Witte、Comma Dee迎えた新曲「The Heads That Know」配信リリース）

同楽曲は、自身が主宰するレーベル KNTXTからリリースされたもの。11月7日にリリースされるセルフタイトルのデビューアルバム『Charlotte de Witte』から3番目の先行シングルとなっている。

今回のシングルリリースは、10月2日～5日にかけて行われるロンドン市内での複数会場公演の開始を告げるもの。今年5月に行われたニューヨークでの複数会場公演に続き、ロンドンで4日間にわたって5公演を行う。この複数公演では、The Shard、fabric、The Cause、Magazine、そして後日発表予定のもう1会場での公演が予定されている。親密な文化的空間と大規模で妥協のない会場を組み合わせたこのラインナップは、10年以上の彼女のキャリアを通じて培われた、ロンドンとそのレイブシーンへの愛を祝うものだという。

同楽曲のリリースについて、Charlotte de Witteは「ロンドンでこのシングルをリリースできることをとても楽しみにしています」「この街は、アーティストとしての私の成長に大きな役割を果たしてきました。Village Undergroundのような小規模で親密な会場から、Tobacco Dock、Printworks、Drumshedsといった大型会場、そして数多くの夏フェスティバルまで、思い出深いショーをたくさん経験してきました。ロンドンの観客は特別です。この素晴らしい街で、近日リリースされるアルバムからの3枚目のシングルのリリースを祝って、さまざまな会場でさまざまなセットをプレイできることを楽しみにしています。きっと歴史に残るものになるでしょう」とコメント。

また同楽曲は、ニューヨーク Williamsburg Bridgeでのポップアップシークレットセットで披露されて以来、Charlotte de Witteのセットのハイライトとなっている。ドラムンベース、ヒップホップ、ラップ、グライムといったジャンルを手がけるウェールズ出身のプロデューサー／DJのComma Deeをフィーチャーしており、Charlotte de Witteは「このトラックは、静かな力で動く者たちに向けた、影から届ける詩的なメッセージです。アンダーグラウンドへの敬意であり、確信を持って行動する者たち、そして本物を知る者たちに捧げるものです」と述べている。

高速で鳴り響くテクノに、スパイスとしてスペイシーなサイン波サウンドとブレイクダウンでのアシッドサウンドを加えた同楽曲。ヒプノティックな高音シンセの旋律とComma Deeがラップする韻を踏んだ8行のバースが、音の盛り上がりと静まりのうねりの中で展開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）