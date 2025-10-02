¤Á¤ç¡¢¤Þ¤¿¿Ê²½¤·¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡©¡Ê¶Ã¡Ë¡Ú3COINS¡Û¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¡ý¡Ö¿·ºî¥°¥Ã¥º¡×
Æü¾ï¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥Á¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ç¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥°¥Ã¥º¤¬Â·¤¦¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¡£º£²ó¤Ï¡¢9·î16Æü¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¿·ºî¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢¿å²ó¤ê¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥½¨ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö»õ¥Ö¥é¥·¥Û¥ë¥Àー¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤È¥«ー¥Ö¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö»õ¥Ö¥é¥·¥Û¥ë¥Àー¡×¤Ï¡¢\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¶èÀÚ¤êÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ì¤¿Êª¤¬¤´¤Á¤ã¤Ä¤¯¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó¹â¤µ10.5 ¡ß Éý13.8 ¡ß ±ü¹Ô¤6.1cm¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀöÌÌÂæ¤Ë¤âÃÖ¤¤ä¤¹¤½¤¦¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡Ö¥½ー¥×¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µー¡×
É®¼Ô¤â»×¤ï¤º¡ÈÍß¤·¤¤¡É¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬¡Ö¥½ー¥×¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µー¡×¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Î¥º¥ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¶õ´Ö¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£ÍÆÎÌ¤ÏÌó300ml¤Ç¤ªÃÍÃÊ¤Ï\660¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
Æ±°ì¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥½ー¥×¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¹¥ëー¥à¥¿¥ó¥Ö¥éー¡×¤âÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢Åý°ì´¶¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Reco.N