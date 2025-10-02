¡Ö¹áÀî¸©Ì±¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÊÒ»×¤¤¤¬ÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë¡ÄÄ¹°ú¤¯´Ø·¸°²½¡¢²þÁ±¤Î¥«¥®¤Ï¡Ô¥¤¥ê¥³¤Î½Ð½Á¡Õ¤«
¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥óºÇÂç¼ê¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶ÈÀÓ¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£8·î14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯4¡Á6·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬43²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Î2.9ÇÜ¡Ë¤È¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹â±×¤òµÏ¿¡£¼çÎÏ¤Î´ÝµµÀ½ÌÍ¤Û¤«¹ñÆâ»ö¶È¤¬½çÄ´¤Ç¡¢µÒÂ¤â¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ý¤òºÇÂç2000Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤Æ±¼Ò¡£¶È³¦2°Ì¤Î¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤È¤ÏÇä¾å¹â¤Ç4ÇÜ°Ê¾å¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¥È¥Ã¥×¤ÎÃÏ°Ì¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê²¦¼Ô¤Ë¤â¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀÑÇ¯¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Î¡ÈËÜ¾ì¡É¹áÀî¸©¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤À¡£¤¦¤É¤ó¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¹áÀî¸©¤È¤¦¤É¤ó¤ò°¦¤¹¤ë¸©Ì±¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÈò¤±¤¿¤¯¤Æ¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¹áÀî¸©Ì±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤³¤½¡×¡½¡½¤½¤ÎÊÒ»×¤¤¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÆÏ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÊÒ»×¤¤¤Î¾ÝÄ§¡Ä´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ö¿´¤ÎËÜÅ¹¡×
¡Ö¿´¤ÎËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢»¾´ô¹Åç¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¾®Çþ¤ä¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Î³¤¿å¤«¤é¼ê¤Å¤¯¤ê¤·¤¿±ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¦¤É¤ó¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°ìÇÕ¤Î¤¦¤É¤ó¤¬¡¢À¸»º¼ÔÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½¾¶È°÷¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤é¤¬Åö¼Ò¤Î¡Ø´¶Æ°ÂÎ¸³¤Î¸»Àô¡Ù¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
'24Ç¯11·î¡¢¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤Î½¾¶È°÷¸¦½¤»ÜÀß¡Ö¿´¤ÎËÜÅ¹¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´ÝµµÀ½ÌÍÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î»³¸ý´²»á¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤ÎÎ¥Åç¡¦»¾´ô¹Åç¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¿´¤ÎËÜÅ¹¡£Æ±»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢´ÝµµÀ½麵¤Î½¾¶È°÷¤¿¤Á¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅ¹ÊÞ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÅçÆâ¤Ç¾®Çþ¤ä±ö¤ò°ì¤«¤éºî¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¼êºî¶È¤Ç¤¦¤É¤óºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÝµµÀ½ÌÍÆÈ¼«¤Î¡ÖÌÍ¿¦¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿¦¿Í°éÀ®¤¬¼çÌÜÅª¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë°û¿©¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅçÌ±¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤³¤Î¿´¤ÎËÜÅ¹¡¢¤¿¤À¤Î´ë¶È¤Î¸¦½¤»ÜÀß¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¬¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÌµÏÀ¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î½áÂô¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢µöÍÆ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶´Ýµµ»ÔÄ¹¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤µ¤é¤ËÅçÌ±¤Ë¼êºî¤ê¤Î¤¦¤É¤ó¤ò¿¶Éñ¤¦¤Ê¤É¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤Î»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤É¤ó¤ò°¦¤¹¤ë¹áÀî¸©Ì±¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÒ»×¤¤¤Î²¼¡¢¡Ö¸©Æâ¤Ë¤ï¤º¤«1Å¹ÊÞ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹áÀî¸©¤Ë¤ª¤±¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¡ÈÂ¸ºß´¶¡É¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¹áÀî¸©È¯¾Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥Á¥§¡¼¥óÂ¤«¤»¤Ë¡©
¸½ºß¡¢¹áÀî¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¹â¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹â¾¾¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÄÌ¤êÅ¹¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Î¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¤ÏÀ±3.1¡Ê'25Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡£ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤ª¤ª¤è¤½À±3.4¡Á3.6¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¾¤è¤êÉ¾²Á¤¬Äã¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¹áÀî¸©È¯¾Í¤Î¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¤É¤¦¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¹â¾¾»Ô¤Ë8¸®¤Û¤«¡¢»¾´ô¤¦¤É¤óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ë°½²Î·´°½ÀîÄ®¤ä´Ýµµ»Ô¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤Ë14Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çä¾å¹â¤Ç¸«¤ì¤Ð¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¤Ë°µ¾¡¤Î´ÝµµÀ½ÌÍ¤â¡¢¹áÀî¸©¤Ë¸Â¤ì¤Ð°µÅÝÅªÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Á´¹ñÅª¤ÊÄ´ºº¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£LINE¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬'24Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÒÁ´¹ñ¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤¦¤É¤ó¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹¥¤¤Ê¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁüÄÌ¤ê´ÝµµÀ½ÌÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£Æ±Ä´ºº¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦´ØÅì¡¦ÃæÉô¡¦¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¡õ²Æì¤Î8¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ç´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬1°Ì¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Í¹ñ¤È¶å½£¡õ²Æì¤À¤±¤¬¤½¤ì¤¾¤ì37.1%¡¢31.8¡ó¤ÈÄãÄ´¤Ê¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶å½£¡¦²Æì¤Ç¤Ï¶áÇ¯´ØÅì¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤¬2°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¥í¡¼¥«¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌäÂê¤Î»Í¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ò¹áÀî¸©¤¬È¯¾Í¤Î¡Ö¤³¤¬¤ÍÀ½ÌÍ½ê¡×¤¬3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¹áÀî¸©Æâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤À¤ï¤êÌÍ¤ä¡×¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¹áÀî¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆ±¤¸¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤â¡È¹áÀî¸©È¯¾Í¡É¤ÎÅ¹¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡È¹áÀî¸©È¯¾Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢Â¾¸©¤è¤êÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼¹áÀî¸©Ì±¤Ï´ÝµµÀ½ÌÍ¤ò°¦¤»¤Ê¤¤¤Î¤«
¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¡×¤ÎÃÈÎü¤ò·Ç¤²¤ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¯¾Í¤Ï´Ýµµ»Ô¤Ç¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹áÀî¸©¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤¡£'00Ç¯11·î¥ª¡¼¥×¥ó¤Î1¹æÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Î²Ã¸ÅÀî»Ô¤À¡£
Åö»þ¡¢¾Æ¤Ä»µï¼ò²°¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿µì¥È¥ê¥É¡¼¥ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢°ÀÅÄµ®Ìé»á¡Ê¸½¥È¥ê¥É¡¼¥ëHDÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¤¬¡¢¹áÀî¤Î¤¦¤É¤óÀ½ÌÍ½ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ÎÅ¹¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È°ìÇ°È¯µ¯¡£²°¹æ¤ò·è¤á¤ëºÝ¡¢°ÀÅÄ»á¤ÎÉã¤¬µìÀ©´ÝµµÃæ³Ø½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌµÏÀ¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë°Ê¾å¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡ÈËÜ¾ì¡É´¶¤ò±é½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Å¹ÊÞ¤ËÌÍ¿¦¿Í¤òÇÛ¤·¡¢µÒ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¦¤É¤ó¤òÂÇ¤Á¡¢è§¤ÇÎ©¤Æ¤Î¤¦¤É¤ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¹áÀî¤Î¤¦¤É¤óÀ½ÌÍ½êÆ±ÍÍ¡¢¼êºî¤ê´¶¤ä¥é¥¤¥Ö´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅØÎÏ¤Ï¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤É¤³¤è¤ê¤â¤¦¤É¤ó¤ò°¦¤¹¤ë¹áÀî¸©Ì±¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê»×Áê°¦¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÈ¿´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹áÀî¸©ºß½»¤Î³°¿©¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¹áÀî¸©Ì±¤È´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÂÐÎ©¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿½ÐÍè»ö¤¬'19Ç¯¤Î±ê¾å»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¥Ö¡¼¥à¤ò»Å³Ý¤±¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ØÌÍÄÌÃÄ¡ÙÃÄÄ¹¤ÎÅÄÈøÏÂ½Ó»á¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç´ÝµµÀ½ÌÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ÀµÚ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ò´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï¹áÀî¸©¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤â¤Ê¤¯¹áÀî¸©¤Ç¤¦¤É¤óÅ¹¤äÀ½ÌÍ¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¡×¤òÌ¾¾è¤ê¡Ê¡Ø»¾´ô³øÍÈ¤²¤¦¤É¤ó¡Ù¤Î´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤Æ¡Ë¡¢Ã±Å¹ÊÞ¤Î¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤óÅ¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅ¸³«¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¡Ó¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¡Ø»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬Á´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¡¢¤³¤ì¤¬Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¹áÀî¸©Ì±¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê±ê¾å»ö·ï¤«¤é5Ç¯¸å¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢·ï¤Î¡Ö¿´¤ÎËÜÅ¹¡×¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÊÒ»×¤¤¤Î¹áÀî¸©Ì±¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥ê¥³¡×¤«¤É¤¦¤«
¤¿¤È¤¨¤Ð´óÉÕ¡£¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤Ï´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÎß·×1²¯500Ëü±ß¤ò´Ýµµ»Ô¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢'22Ç¯4·î¤Ë¤ÏÆ±»Ô¤ÈÃÏ°è³èÀ²½Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¹áÀî¸©¤òÃæ¿´¤Ë¤¦¤É¤óÅ¹¤Î¼ã¼êÅ¹¼ç¤é¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤¦¤É¤ó¶¨²ñ¡×¤¬'24Ç¯2·î¤ËÈ¯Â¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤Ë¡£¹â¾¾»Ô¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ë´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Î¹×¸¥¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Á°½Ð¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Û©¤¯¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸©Ì±¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÆð²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¿´¤ÎËÜÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡È¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡É¤¬¡¢´Ø·¸²þÁ±¤ËÂç¤¤¯Æ¯¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¾¡¼ê¤Ë´Ýµµ¤òÌ¾¾è¤ë¤Ê¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Ì±¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤êÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½Ð½Á¤¬´ØÀ¾É÷¤Ç¡¢¥¤¥ê¥³¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ï¥·¤Ç¤Ä¤¯¤ë¹áÀî¸©¤Î¥¤¥ê¥³¤Ï¡¢Ã¸Îï¤Ç»¨Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ»Ý¤ß¤Î¶¯¤¤¡¢ËÜ¾ì¤Î»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤Î¸©ÆâÈ¯¾ÍÅ¹¤Ï¥¤¥ê¥³¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÈþÌ£¤·¤¤ÉÔÌ£¤¤¡¢¹â¤¤°Â¤¤¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤É¤ó¤Î½Ð½Á¤ÈÌÍ¤¬¤Á¤°¤Ï¤°¤Ç¡Ø²¿¤«°ã¤¦¡Ù¡£¤À¤«¤é¸©Ì±¤Ë·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¿´¤ÎËÜÅ¹¤Ç¤Ï¥¤¥ê¥³¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¤¦¤É¤ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»î¸³Åª¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¹áÀî¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥ê¥³¤ÏÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡Ù¤À¤È´ÝµµÀ½ÌÍ¥µ¥¤¥É¤¬Íý²ò¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Î¯°û¤¬²¼¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×
´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ï¡Ö¥¤¥ê¥³¤ò»È¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¡×¤Ç¹áÀî¸©¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤âÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
