外食チェーンの値上げラッシュが止まらない。原材料費、人件費、エネルギーコスト。あらゆるものが上がるなか、消費者の財布のひもが固くなっている。【結果一覧】「コスパが悪いと思う」外食チェーンランキングTOP10「おいしい」だけでは選ばれない。“この値段”で、お腹だけではない満足感があるのか。10代から80代の男女1000人に聞いた「コスパが悪い」と思う外食チェーンランキングは？10位びっくりドンキーハンバーグ