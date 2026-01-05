丸亀製麺は、2026年1月14日から一部商品の価格改定することを発表しました。きつねうどん（並）は50円の値上げ値上げの理由として、原材料価格の高騰や人件費、物流費、エネルギーコストの上昇などを挙げています。直近では、25年1月にも値上げを行っていました。今回の値上がり幅は10円〜50円。主な商品の改定内容は以下の通りです。釜揚げうどん（並）370円→390円。かけうどん（並）、ぶっかけうどん（並）420円→440円。きつね