讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2026年1月29日（木）〜31日（土）までの3日間限定で、終日、好きなうどんの「並」サイズを注文すると、無料で「大」サイズに麺を増量できるキャンペーンを実施する。【写真】テスト販売では”売切れ”になったケースも…丸亀製麺が初めて販売開始した商品がこちら対象はうどん全品。追加料金なしでボリュームアップできる“おトク”な内容となっている。丸亀製麺は「ここのうどんは、生きている。