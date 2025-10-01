「オリエンタルホテル 東京ベイ」では、ご自身の好みで自由に肉料理をアレンジできるブッフェフェア「つながるミートパーティー」を開催中！

多彩なラインナップの肉料理とトルティーヤやコッペパン、アボカドディップやサルサソースなどを組み合わせ、自由にアレンジして楽しめます☆

オリエンタルホテル 東京ベイ／ブッフェフェア「つながるミートパーティー」

開催期間：2025年8月30日（土）〜10月31日（金）

開催場所： ［オリエンタルホテル 東京ベイ］レストラン グランサンク

下記オリエンタルホテルズ＆リゾーツのチェーンホテル施設でも開催中

［神戸メリケンパークオリエンタルホテル］Terrace＆Dining「ALL FLAGS」

［オリエンタルホテル福岡 博多ステーション］レストラン LINK SQUARE

［オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ］ブッフェ＆グリル クワッチー

価格：

【平日】時間制限なし、【土日祝】ランチ：100分制／ディナー：120分制

区分 ランチ 【平日】 ランチ 【土日祝】ディナー【平日】ディナー【土日祝】大人（中学生以上）5,000円6,000円6,000円7,000円シニア（65歳以上）4,300円5,300円5,300円6,300円小学生2,500円2,700円3,200円3,500円4〜6歳1,500円1,500円2,000円2,000円3歳以下無料無料無料無料

※価格はオリエンタルホテル 東京ベイのものです

「つながるミートパーティー」は、通常のブッフェを“肉々しく“パワーアップ！

無限大に肉料理のアレンジが楽しめる「DIYミートバー」として提供します。

メニュー一例

「オリエンタルホテル 東京ベイ」のブッフェは充実したライブキッチンで出来たてのお料理が魅力！

人気のライブキッチンカウンターの熟練シェフによるライブパフォーマンスとともに、熱々の鉄板焼き、

揚げたての天ぷら、

握りたてのお寿司などを楽しむことができます。

今回紹介するブッフェフェア「つながるミートパーティー」の最大の楽しみは“肉×パン×野菜×ソース“を自由に組み合わせ、オリジナルな“最強肉メニュー”を作れること！

柔らかくジューシーなカリフォルニア Tri Tip風ビーフBBQや、スパイスが薫るさっぱりとした地中海風のミートボール、じっくり味が染みこんだタンドリースパイスチキンなど、バラエティ豊かな肉料理がラインナップ。

トルティーヤやコッペパン、アボカドディップやサルサソースなどの多彩な組み合わせを自由にアレンジすれば、ワクワクする肉料理を発見できるかも！

秋らしい彩りのデザートも多数ラインナップされています。

サーロインステーキ

サーロインステーキは実演コーナーで提供。

焼きたてをいただくことができます。

ピタパンにサンドして豪快にかぶりつくのもおすすめ！

ジューシーな肉汁をピタパンが受け止めてくれるので、お肉のうまみを余すことなく楽しめます。

カリフォルニア Tri Tip風ビーフBBQ

柔らかくジューシーなカリフォルニア Tri Tip風ビーフBBQ。

ローストビーフのようにいただけます。

地中海風のミートボール

外はサックリ、中はジューシーな地中海風のミートボール。

マッシュポテトと一緒にいただくのがおすすめです。

タンドリー スパイ スチキン

ターメリックの風味がきいたタンドリースパイスチキン。

ガパオミート

ご飯に乗せれば本格ガパオライスが楽しめるガパオミート。

ジューシーなお肉とシャキッとした野菜、バジルの風味がアクセントに！

ハモンセラーノ

スペインの生ハム、ハモンセラーノ。

サラダと組み合わせたり、ワインとの相性も抜群です。

鶏ハラミ炭火焼のマリネ

かみ応えのある鶏ハラミ炭火焼をマリネに。

さっぱりと前菜感覚でいただけます。

ポークスペアリブ

見た目にも豪華な骨付き肉。

食べ応えのあるご馳走メニューです。

秋のローストベジタブル

カボチャやさつまいも、エリンギ、ポテト、レンコンなどをロースト。

お肉料理に添えればお皿がいっそう賑やかに！

神戸ハイ カレー

1964年に旧オリエンタルホテルで誕生した「神戸ハイカレー」

じっくりと甘みを引き出した玉ねぎをふんだんに使用したルーは芳醇な味わい。

ごろっとしたビーフもうれしい！

秋のローストベジタブルと組み合わせれば、食欲の秋にぴったりな一皿が完成します☆

焼き安納芋のモンブラン

目の前で作りたてを提供してくれる焼き安納芋のモンブラン。

クリームをしぼる様子を見ることができます。

安納芋の濃厚な甘さが楽しめます。

かぼちゃとココナッツの塩キャラメルプリン

秋の味覚のひとつ、かぼちゃをココナッツを使ったプリンにアレンジ。

塩キャラメルが味わいのアクセントになっています。

アップルショソン

伝統的な製法で作られたアップルパイ。

バターの香りとサクッとした食感、リンゴのフィリングがおいしい☆

シャインマスカットのメロトッツォ

メロンパン生地をつかったマリトッツォ。

みずみずしいシャインマスカットとメロンパンの甘く爽やかな組み合わせが魅力。

ドーナッツウォール

カラフルなドーナツウォールは写真映えも抜群。

ミニサイズでいろんな種類から選べます。

肉に恋するサラダバー

今回のフェアでは、肉とサラダを掛け合わせた新提案として、「肉に恋するサラダバー」が登場。

ヘルシーなイメージのサラダにボリューム感、満足感、楽しさを加えて新感覚で体験できるコーナーです。

トッピングも自由にアレンジして、食べ応えのあるオリジナルサラダを楽しめます。

フリーフロープラン

料金：ランチ： 100分制／ディナー： 120分制 2,800円

「つながるミートパーティー」では、お肉料理に合わせて、黒ビールや赤ワインなどを含むフリーフローメニューも用意。

生ビール、グラスワイン（赤・白）、カクテルなどのアルコールメニューを飲み放題で楽しめます。

ホテルエントランスにはハロウィーンらしいフォトスポットもあり、館内にはいった瞬間からワクワクとした気分が楽しめます。

選んで、ひらめきで作るDIYミートバー！

オリエンタルホテル 東京ベイ／ブッフェフェア「つながるミートパーティー」は、2025年10月31日まで開催です。

