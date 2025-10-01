¡Ú±ÊÅÄ ²í²µ¡Û´ÝµµÀ½ÌÍ¤«¤éÉº¤¤»Ï¤á¤¿¡Ô¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È½¡Õ¤ÎÀµÂÎ¡Ä¡ÖÇ¯¼ý2000Ëü±ß¡×¡Ö¥¥é¥¥é¥ï¡¼¥É¡×Äó¼¨¤Î»×ÏÇ¤È¤Ï
¡ÖÅ¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ý¤òºÇÂç2000Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡×¡½¡½¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥óºÇÂç¼ê¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥ê¥É¡¼¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤¬º£Ç¯9·î17Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÈÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¿Í»öÀ©ÅÙ¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÎÄ¾¶á¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀä¹¥Ä´¤À¡£8·î14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯4¡Á6·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬43²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Î2.9ÇÜ¡Ë¤È¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹â±×¤òµÏ¿¡£¼çÎÏ¤Î´ÝµµÀ½ÌÍ¤Û¤«¹ñÆâ»ö¶È¤¬½çÄ´¤Ç¡¢µÒÂ¤â¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÌðÀè¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÇ¯¼ý2000Ëü±ß¡×¤À¡£ºòº£¡¢Êª²Á¹â¤¬Ä¹°ú¤¯Ãæ¡¢³°¿©¶È³¦¤Ç¤Ïº£½Õ¤è¤êÄÂ¾å¤²¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î°µÅÝÅª¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢Å¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ý¤ò¸½ºß¤ÎºÇÂç520Ëü±ß¤«¤é2000Ëü±ß¤ÈÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤¿´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î½è¶ø²þÁ±¤Ï¡¢½½ÆóÊ¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ì±´Ö´ë¶È¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤¬478Ëü±ß¡Ê¹ñÀÇÄ£Ä´¤Ù¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é²ñ¼Ò¤¬¹¥Ä´¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î4ÇÜ°Ê¾å¤â¤ÎµëÍ¿¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£É½¸þ¤¤Î¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¼Â¾ð¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
Å¹Ä¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï
¤Þ¤º¤Ï¡¢º£²ó¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤¬¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼À©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤É¤³¤«¡È¥¥é¥¥é¥ï¡¼¥É¡É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ê¹¬Ê¡¡Ë¡Ü¥«¥ó¥É¥¦¡Ê´¶Æ°¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂ¤¸ì¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ÀÅÄµ®Ìé»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¿´Åª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¸ÜµÒ¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÅ¹ÊÞ¤¬繫À¹¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Æ½¾¶È°÷¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·Ð±Ä»×ÁÛ¤ò¿§Ç»¤¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ¹Ä¹À©ÅÙ¤òÅ±ÇÑ¡£Å¹Ä¹¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³¤òÂ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø°Ü´É¤·¡¢Å¹Ä¹¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌò¿¦¤Î¿ÍÊª¤¬¡¢Å¹¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÇ¯¼ý¤òºÇÂç2000Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤È¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢'25Ç¯11·î¤ÎÀ©ÅÙÆ³Æþ³«»Ï¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ç300Ì¾¤Î¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤¦¤ÁÇ¯¼ý2000Ëü±ß¥¯¥é¥¹¤ò10¿Í°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤Î¿·À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°¿©¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£³°¿©ÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î±ÊÅÄ²í²µ»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Öº£Ç¯5·î¤ËÅ¹Ä¹¤ÎÇ¯¼ý¤òºÇÂç1000Ëü±ßÄ¶¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡Ø¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯HD¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³°¿©¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ïº£¤äÉ¬Á³¤ÎÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯²ò¾Ã¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤ÊÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤ê¶¥¹çÂ¾¼Ò¤è¤ê¤âÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤ÀÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×
¶ÈÌ³¤äÀÕÇ¤¤Î¡ÈÈîÂç²½¡É¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µ¯¤³¤ë
¡Ö¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤ÎÁÀ¤¤¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤¹Á°½Ð¤Î±ÊÅÄ»á¡£¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç·üÇ°¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¦¡£º£²ó¤ÎÄÂ¾å¤²¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤íÅ¹Ä¹¤Ë¡È½¸Ìó¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£Æ±»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë³°¿©´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢Å¹Ä¹¢ª¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¢ª¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å¤ÎÌò¿¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢³¬µé¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÈæÎã¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢º£²ó¤Ï¡¢Å¹Ä¹¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤Î¤Þ¤ÞµëÍ¿¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢·üÇ°¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Å¹Ä¹¤Î¶ÈÌ³¤äÀÕÇ¤¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÈîÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯HD¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ø¥¬¥¹¥È¡Ù¤ä¡Ø¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡Ù¤ÎÅ¹Ä¹¤Ê¤É¤Ï¡¢1Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ò¤À¤±¤Ç¤â¡¢½½Ê¬Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÅ¹Ä¹¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý2000Ëü±ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì¾Á°¤ò¡Ø¥Ï¥Ô¥«¥ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ù¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìò¿¦¤ÏÅ¹Ä¹¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÆ±Åù¤Î¶ÈÌ³¤ÈÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¥È¥ê¥É¡¼¥ëHD¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¾Íè¤ÎÅ¹Ä¹¶ÈÌ³¤Î°ìÉô¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë°Ü´É¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëÅ¹Ä¹¤Ç¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¶ÈÌ³¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÌÍ¿¦¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¹ç³ÊÎ¨Ìó3³ä¤Î¸·¤·¤¤»î¸³¤òÆÍÇË¤·¡¢ÌÍºî¤ê¤Îµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾Î¹æ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÌÍ¿¦¿Í¡Ê°ì¤ÄÀ±¡Ë¡×¤ÎÂçÈ¾¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅ¹Ä¹¤¿¤Á¡£1Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÌÍ¤Å¤¯¤ê¤Îºî¶ÈÎÌ¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¤½¤ì¤¬Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤Ê½ÅÏ«Æ¯¤È¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
·üÇ°ÅÀ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×²¦¾¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë
¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¡¢º£²ó¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÌÜÅª¤Ë¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÅ¹Ä¹¤¿¤Á¤òÏ«Æ¯´ð½àË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¡Ù¤Ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤È¤Ï¡¢µÙ·Æ¤ä½ÐÂà¶Ð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸Ä¿Í¤ÎºÛÎÌ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÄÂ¶âÌÌ¤ÇÎ©¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿°·¤¤¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Ç¯¼ý2000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¡È¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂÔ¶ø¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤ÏÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÆ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¿¦Ì³¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤æ¤¨¡¢°ìÈÌÏ«Æ¯¼Ô¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ï°ìÉô½ü³°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¤É¤ì¤À¤±Å¹Ä¹¤¬»Ä¶È¤Ê¤É¤ÇÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¤·¤Æ¤â¡¢´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éµöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±ÊÅÄ»á¡Ë
Å¹Ä¹¤ò´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æ±¤¸³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¤¬Àè¤ó¤¸¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï'14Ç¯¡¢½¾¶È°÷¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤Ê¤É¤ÇÌ¤Ê§¤¤ÄÂ¶â¤¬2²¯5000Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤«¤éÀ§Àµ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Å°Äì¤·¤ÆÅ¹Ä¹¤é¤ò´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ß³ê¤Ê±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤Êñ»Ò¤Î²¦¾¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅ¹Ä¹¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¡£´ÝµµÀ½ÌÍ¤â¤Þ¤¿¡¢º£¸å¡¢¶ÈÀÓ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢±ÊÅÄ»á¤Ï¤³¤¦Ï³¤é¤¹¡£
¡Ö¥È¥ê¥É¡¼¥ë¤Î°ÀÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Éô²¼¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤«¡Ø°ÀÅÄ»á¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø²ñ¼Ò¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ò°÷¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯µ¤¼Á¡É¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê³°¿©¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¥«¥Í¤¬²Ô¤²¤ì¤Ð»à¤Ì¤Û¤ÉÆ¯¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Îµá¿Í¤Ë±þÊç¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
