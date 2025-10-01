「織田裕二が丸くなった」情報に沸き立つフジテレビ…！復活計画が急浮上した「あの名作ドラマ」

穏やかになった織田裕二

TBS系『東京2025世界陸上』で、2大会ぶりに世陸復帰を果たした織田裕二（57歳）。その熱い「陸上愛」は視聴者の心を摑み、不在だった前回大会の視聴率約7％から、今大会は連日の14％超えを記録した。

それを受け、テレビ業界では「織田再評価」の声が高まっているという。

「織田さんは超がつくストイックな性格で、現場には常にピリピリとした緊張感が漂っていた。しかし今回の世陸では、人が変わったように穏やかになった。スタッフのアドバイスを素直に聞くなんて、以前ならありえないですよ」（TBS関係者）

浮上した連ドラ復活案

「織田が丸くなった情報」に期待を募らせているのが、フジテレビだ。織田主演の『踊る大捜査線』続編映画が'26年に公開予定だが、「連ドラ復活案」も浮上している。

「脚本も共演者もとにかくこだわりが強い人ですからね。映画主演までも10年の月日を要しました。そのため、フジ局内では『踊るの連ドラ復活は不可能』というのが通説でした。しかし、世陸での様子を伝え聞いて、状況は変わった。今の織田さんなら、連ドラの交渉もできるかもしれない」（フジ関係者）

世陸からは卒業を宣言した織田だが、テレビ出演はますます増えるかもしれない。

「週刊現代」2025年10月13日号より

