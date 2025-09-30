9月20日、YouTuberのいけちゃん（28）が自身のYouTubeチャンネルで母校を訪れ、謝罪する動画を公開。しかし、その行動に非難の声が集まっている。

7月、幻冬舎の編集者・箕輪厚介氏（40）との不倫が「Smart FLASH」によって報じられたいけちゃん。その直後に、自身のYouTubeチャンネルで「今回の騒動につきまして」と題した動画を公開し、「今回、私の未熟な行動により、多くの方々にご迷惑とご不快な思いをさせてしまったこと、本当に申し訳ありません」と涙ながらに謝罪した。

それから約1カ月もの間、“沈黙”を守っていたが、8月23日に大阪の西成区にて一人で飲み歩きする動画で活動を再開。その後はぷろたん（36）のYouTubeチャンネルで「私が出会う人みんな、もうほかに女で遊びまくってる人ばっかりだった。既婚者もみんな奥さんに内緒で遊びまくってる」との発言をしたり、Xに《仕事が無いので、愛車の軽バンで家具家電一式売ってきました》と綴ったりと、“迷走”を続けている。

そんないけちゃんが始めたのが、秋田での放浪旅だ。9月10日、東京との2拠点生活を展開していた秋田県東成瀬村の自宅から強制退去することになったとYouTubeで明かしていたいけちゃん。17日には、「家が無いので軽バンで秋田を放浪することになりました…|横手→角館」というタイトルの動画を投稿し、軽バンで車中泊をしながら秋田を放浪することにしたと宣言。この動画では温泉に入ったり、道の駅で車中泊したりする様子などを伝えていた。

さらにいけちゃんは20日、車中泊生活2日目の様子をYouTubeにアップ。この日は謝罪行脚をすることにしたようで、まず不倫騒動の当時、動画で紹介していたラーメン店へ行くことに。ラーメンを食べ終えた後に謝罪すると、店のスタッフから「みんなちゃんと応援してるから」という声をかけてもらっていた。

その後、いけちゃんが訪れたのが母校である秋田高校だ。もともと同校を10年ぶりに訪問し、生徒らにインタビューする様子などを収めた動画を不倫騒動の直前にアップしていたいけちゃん。後悔している様子で「在校生もいっぱい出てくれたのにごめんなさい！ 本当に！ ごめんなさい！」と校舎の前で車中から謝罪した。

さらに校舎に掲げられた「〜品性の陶治〜わが生わが世の天職いかに」という校訓に対し、「今の私に一番必要なもの、品性かもしれない」と一言。続けて「天職はもう絶対YouTuberなの、私。だからYouTuberはずっとやりたい。活動休止してる間にすごく思った」と心情を吐露した。

そして、再び校舎に向かって「ごめんなさい」と言いながら頭を下げると「これからめっちゃ頑張ります」といい、「もう、これで終わり。これだけのために来ました」と笑顔でその場を去った。

母校に頭を下げ、禊を済ませたいけちゃん。しかし、この行動にネット上では批判が殺到している。

《いや本当にごめんなさいと思うならもう静かにしときなさいよ。そうやって動画や口に出すこと自体が今一番母校にとって迷惑だと思うよ》

《本当に反省しているなら、わざわざ出向かない方がいいでしょう。関係者からしたらいい迷惑だろうから》

《「迷惑をかけた」と言う内容の動画を撮って公開してさらに追い打ちで迷惑をかけるのはもはやケンカ売ってるでしょう》

《ホンマに申し訳ないと思ってたらわざわざ名前なんか出さない》

「不倫騒動で“大炎上”した後に動画で名前を出されても母校側からしたら困るだけではないでしょうか。謝罪するにしても、動画を回さず関係者に直接謝りに行くべきですよね。動画にすれば収益に繋がるので、一部では《金のために謝ってるんでしょ》とも指摘されています。事実はどうであれ、誠実さに欠ける謝罪と思われても仕方がありません」（スポーツ紙記者）

いけちゃんの“迷走”旅は続く――。