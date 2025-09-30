【「よふかしのうた ―楽園編―」】 9月30日 発売 価格：594円 【「コトヤマ短編集 ファンフィクション」】 9月30日 発売 価格：880円

小学館は、マンガ「よふかしのうた ―楽園編―」を9月30日に発売する。価格は594円。また同日には「コトヤマ短編集 ファンフィクション」も880円で発売される。

本書はコトヤマ氏によるマンガ「よふかしのうた」の完全新作ストーリー。7月からTVアニメSeason2が放送されたことに合わせて、「少年サンデー」で短期集中連載が行なわれた。

探偵の鶯アンコ、探偵の助手・夜守コウのもとに、“永遠の若さ”を喧伝する宗教団体［楽園］を探るという奇妙な依頼が舞い込んでくるという展開が描かれる。

また「コトヤマ短編集 ファンフィクション」は著者にとって初の短編集で、剣道少年×辻斬り少女の歪な青春「ミナソコ」や妖怪たちが一大お祭りに向けて“準備”する「百鬼夜行実行委員会」が収録されている。

【「よふかしのうた ―楽園編―」あらすじ】

本編完結以降、初の完全新作ストーリー！！

鶯アンコ、探偵。

夜守コウ、探偵……の助手。

二人に舞い込んだ奇妙な依頼。

それは“永遠の若さ”を喧伝する宗教団体［楽園］を探ること＿＿

「信者は信じて疑わない。教祖が吸血鬼だと」

夜が明けた”あの日”の別れから時が経ち……

吸血鬼を巡る人間達の物語が、いま再び始まる！！

【「コトヤマ短編集 ファンフィクション」あらすじ】

コトヤマ初の短編集！！

［よふかしのうた］［だがしかし］のコトヤマ、１st短編集！！

剣道少年×辻斬り少女による歪な青春が爆ぜる、１００ｐ越えの話題作『ミナソコ』。

妖怪たちが一大お祭りに向けて”準備”する、作者新境地の衝撃作『百鬼夜行実行委員会』。

リアルに潜むフィクション、フィクションに宿るリアル。

繊細と大胆を自在に行き来する

異才コトヤマ初の短編集！！



