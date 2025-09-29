投資アドバイザー・鳥海翔氏が喝破！ペイオフ神話の不都合な真実『放置するだけで資産が拡大！S&P500・全世界株式に投資してお金を増やす驚きの仕組みについて解説します！』
『放置するだけで資産が拡大！S&P500・全世界株式に投資してお金を増やす驚きの仕組みについて解説します！』というタイトルで公開されたYouTube動画で、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、視聴者から寄せられた実務的な疑問に切り込んだ。テーマはペイオフ対策、地方銀行の付き合い方、家族への贈与とNISA活用、高齢者の投資判断まで多岐にわたるが、軸は一貫して「感情ではなく合理性」である。
冒頭の論点は「ペイオフのために1,000万円単位で預金を分散すべきか」。ペイオフは金融機関破綻時に1,000万円まで保護する枠組みだが、鳥海氏は過去の破綻事例（足利銀行の国有化、山一証券の破綻など）を踏まえ、分別管理の実務と合わせて「制度の出番自体がほぼない」と喝破。極端な例として前澤友作氏の巨額資産を持ち出し「厳密に対策するなら数万口座が要るが現実的ではない」とし、ペイオフ“前提”で資産配置を歪める非効率を指摘した。
次は「思い入れの強い地方銀行をどう活用するか」。鳥海氏は耳の痛い現実を示す。銀行が厚遇するのは収益に直結する層（地主・資産家・企業・ローン利用者）であり、一般の預金者は優先順位が高くない。さらに投資信託の販売手数料はネット証券と比べて高止まりしがちだ。親近感だけで取引を続ければ、コスト超過という形で自分が負担するだけだと断じ、特段の優位がないなら利便性とコストで選べと促した。
贈与と運用の順番も実務が問われる。「余剰資金を子のNISAで運用した方が良いか」という問いに対し、鳥海氏は数値で示す。親が増やしてから贈与すると増額分に贈与税がかかる一方、先に贈与して子が非課税枠で長期運用すれば税負担は軽い。年利5％・20年の想定でも、先贈与の方が最終到達額で100万円超の差がつくケースがある。長期の運用対象としてはS&P 500や全世界株式のインデックスを例示しており、制度と商品を噛み合わせて設計する姿勢が重要だ。結論は明快だ。将来どうせ渡す前提なら「先に渡して運用させる方が税効率で勝つ」。
「家族が投資に消極的で困っている」という悩みには、期待に冷水を浴びせる。人は簡単に変わらない。50代・60代は老後不安で関心が高まりやすいが、若年層は危機感が薄い。強い言説で押すほど反発を招く。鳥海氏は「関心が芽生えるタイミングまで待ち、相談に乗れる関係を維持せよ」と抑制的な構えを勧める。
終盤は「80代の母が増えないバランス型を保有」という相談。鳥海氏はまず目的の再定義を迫る。使途が介護や急費への備えなら、変動の大きい株式より流動性と元本の見通しを優先するのが筋だ。一方で「使わないお金」が前提なら、一時払い終身保険などの選択肢や、相続を見据えての長期運用も候補になる。たとえば1,000万円のうち200～300万円は積極的に使い、残りを現金・保険・株式で役割分担する設計だ。大事なのは「どこに投資するか」ではなく「何のための資金か」という設計思想である。
本稿で取り上げたのは論点の骨格にとどまる。動画では、贈与の具体的な金額別シミュレーションや、地方銀行との距離感を見直すための考え方がさらに整理されている。気になる箇所を自分の家計に当てはめると、意思決定の速度が上がるはずだ。本編は、預金の置き場所に迷う人、子どものNISA活用を検討する親、高齢家族の資産設計を考える立場にある人にとっても非常に参考になる内容である。
本稿で取り上げたのは論点の骨格にとどまる。動画では、贈与の具体的な金額別シミュレーションや、地方銀行との距離感を見直すための考え方がさらに整理されている。気になる箇所を自分の家計に当てはめると、意思決定の速度が上がるはずだ。本編は、預金の置き場所に迷う人、子どものNISA活用を検討する親、高齢家族の資産設計を考える立場にある人にとっても非常に参考になる内容である。
