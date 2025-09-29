「疲弊した事務が退職していく」“わざとミスを指示”して追い詰める異常な職場

ミスを押し付けられた挙句、晒しものにされる職場は耐えがたい。投稿を寄せたのは営業事務として働く40代女性。営業の指示ミスに気付かずに仕事を進めると、とんでもない仕打ちが待っているという。

「指示を誤った営業ではなく事務側のトラブル扱いになり、全社にトラブルを起こした者として共有され吊し上げに遭います」

また、この歪んだ慣習はさらなる悲劇を生んでいるようだ。（文：湊真智人）

前日に確認したのに…「濡れ衣を着せられる」と語る女性も

その異常な状況がエスカレートした結果、以下のような事態が発生しているという。

「わざとミスが含まれる指示をする営業が現れるようになり、疲弊した事務が退職になるパターンが出ております」

故意に間違った指示を出すなどにわかに信じがたいが、女性がそう言い切れる出来事があったのだろう。こうした行いは悪質な職場いじめやハラスメントであり、それこそ社内で共有し問題にすべきことではないだろうか。

同様に濡れ衣を着せられたエピソードがもう一件寄せられた。こちらも都内で働く50代女性（事務・管理）からで、「前日に確認した」はずの会議の予定について、こう指摘を受けたという。

「『会議のタイムスケジュールを間違えている』と指摘される。身に覚えのない会議室の予約（ミス）を“他にする人がいる訳ない”という理由で濡れ衣を着せられる」

責任の所在を追及せず、消去法的に押し付けてくるのは大きな問題だろう。個人が辛いだけでなく会社全体の雰囲気も悪くなりそうだ。

