職場のトラブル
『職場のトラブル』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
2026年8月8日
2026年8月4日
2026年7月31日
2026年7月20日
2026年7月19日
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上司はキーボードを指2本で入力 会社が衰退する未来が見え退職した女性
上司はキーボードを人差し指2本で打つOAオンチで、DX化提案は無視されたという
キャリコネニュース
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あらゆるハラスメントが蔓延…同僚の自殺未遂を止めて集団退職した男性
ハラスメントが常態化しており、ハラとつくハラをすべて受けて降格されたそう
キャリコネニュース
2026年7月17日
2026年7月14日
2026年7月5日
2026年7月4日
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職場恋愛をした男性、相手の口が異常に軽く社内で性生活を暴露される
秘密の約束を即座に破られ、親密な行為の詳細まで職場の女性陣に筒抜けになったという
キャリコネニュース
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日頃の業務態度がやばい…「退職まであと数年のおじさん」に頭を抱える男性
業務依頼を断られ、YouTubeやGoogleマップを1時間近く使う様子が問題視される
キャリコネニュース
2026年7月2日
2026年6月22日
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問題社員が「人事評価」巡り提訴も…「断罪」された驚きの行動とは？
4〜5回にわたり人事考課で悪い評価がつき、給料が1万5000円ずつ減額
弁護士JPニュース
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社内で相次いだW不倫…直談判された社長は「謎の逆ギレ」
女性社員が店長とW不倫の末、部長へ乗り換えてW不倫をしたという
キャリコネニュース
2026年6月5日
2026年6月2日
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上司が自作のお茶を強要…女性社員が「秘策」編み出す
同僚女性が「氷とシロップ入れて飲んでみよー」と給湯室に持って行ったそう
キャリコネニュース
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仕事中に「鼻歌」を歌い出す男性社員にイライラ「脳内ハイ」と反響
キャリコネニュース