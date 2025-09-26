《【今日、晒されました。】今日好きマカオ編 Aくん※投稿では実名 （第1弾） ・障害者をバカにする発言・未成年喫煙》

【写真】『今日好き』出演が話題になった人気アイドル夫婦の娘

という文面とともにADHDや車椅子の人を馬鹿にしたかのようなテロップの動画、喫煙疑惑の写真が暴露系Xアカウントに投稿され、瞬く間に拡散された。（現在、投稿は非公開）

「というのも、Aくんは高校生を中心に絶大な人気を集めるABEMAの番組『今日、好きになりました。』（以下、今日好き）のマカオ編に出演予定で大きく注目されていた人物なのです」（芸能ライター）

『今日好き』は現役高校生たちの“運命の恋と青春の修学旅行”をコンセプトにした番組だ。高校生たちが2泊3日の旅行を通して運命の恋を見つけるということをテーマにしている。

Aくんだけで終わりではない。

同じくマカオ編に出演予定のB子さんの未成年飲酒疑惑の写真も同じ暴露系アカウントで公開されたのだ。ALC（アルコール）0%という表記のない、カシスオレンジらしき飲み物を持ったB子さんと思われる人物が写真には写っていた（現在、同アカウントの投稿は非公開）。

その後9月12日に、『今日好き』公式アカウントがXにて“諸般の事情”で、放送内容を変更することを発表。

「9月15日から放送予定だったマカオ編はいまだに放送のメドが立っていないようです。海外ロケまで行って、疑惑が事実だったことにより、放送できないとなったら損害賠償の可能性もゼロではありません」（芸能ライター）

週刊女性PRIMEはB子さんの所属事務所に写真に写っているのはB子さん本人なのか、未成年飲酒をしたのかなどを聞いたが、期日までに回答はなかった。

ABEMAには放送延期の理由、疑惑について把握しているのか、放送ができなくなった場合に、出演者に損害賠償を求めることはあるのかなどを尋ねた。

すると、ABEMAの広報から、以下の回答が。

「ご連絡いただきました件について番組内容および制作の過程については、回答を差し控えさせていただきます」

前出の芸能ライターは、

「仲の良い友達だけに写真や動画を公開することが若者の間で流行っていますが、それもいつどこで晒されるのかわからない時代です。そもそも、障害のある方をバカにするかのような発言はもってのほかですが。未成年で喫煙、飲酒はしないことが第一です」

人気番組に出演するとなれば、周りからの嫉妬もあるだろう。

未成年であっても、足元をすくわれないようにSNSをはじめ、常に行動に気をつけてなければいけないのが令和という時代か。