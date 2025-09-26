「他にいない。結局、続投で決まったと聞いている」

今月初め、こう漏らしていたのは広島の古参OBである。

広島の新井貴浩監督（48）の来季続投が決まった。24日に松田オーナーが「途中でやめるよりも成果が見たい」と語ったと、25日に一斉に報じられた。

就任3年目の今季は優勝争いに絡むことなく、またも後半戦でズルズル後退。25日現在、59勝74敗5分けの借金15で5位に沈み、2年連続CS進出を逃したが、同オーナーは「監督にとってはつらい1年間だったかもしれない。来年以降もつらいかもしれないけど、絶対に成果を出してくれると思っている」と話したという。

今季は貧打に泣いた昨季の反省から、春のキャンプではバットを振りまくった。

その成果なのか、チーム打率はリーグ2位の.247と上がったものの、肝心の得点数はリーグ4位の435と効率は悪かった。

若手の積極的起用や8年目・中村奨のレギュラー定着など、明るい材料もあるにはあるが、後半戦で失速を繰り返す新井監督のマネジメント、采配にファンの不満は鬱積。新井監督の契約は1年ごとの更新のため、2010年から5年間指揮を執った野村謙二郎氏（59）の再登板が噂された。16年からのリーグV3は緒方監督の時代だが、チームを牽引した田中、菊池、丸の「タナ・キク・マル」らの主力は、野村監督が育てたという評価からである。前出のOBが続ける。

「野村元監督は『これまで、俺の名前がよく次の監督候補として報道されるんだけど、実際球団から話があったことは一度もないんですよ』と首をひねっている。球団内で育成力が評価されているのは事実だが、自ら監督の世代交代を進めたオーナーには時計の針を戻すつもりはないようだ」

待望論のある広島の球団アドバイザーを務める黒田博樹氏（50）は、「今のところ本人に、現場でコーチをやったり監督をやったり、ユニホームを着る気はないようだ」（同）という。

候補がいそうで実はいないのが広島の次の監督。有力候補が軒並み“脱落”したことで、「ポスト新井」には石原慶幸バッテリーコーチ（46）が浮上すると前出のOBは指摘するが、コーチ就任3年目で今は指導者修業中の身。球団の暗黙の了解である「監督は5年一区切り」まで、あと2年ほどは新井監督に任せるしかないようだ。

いまや広島ファンの最大の関心事と言えば、マエケンの去就だろう。本人は日本球界復帰を望んでいるが、古巣に戻ってきてくれるのか。ライバル球団は現れるのか。その市場価値とは。

