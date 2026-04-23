◇セ・リーグ広島0―2ヤクルト（2026年4月22日マツダ）広島は22日、ヤクルト戦に0―2で敗れ、借金は今季最多タイの「5」となった。打線は7安打を放つも、ホームを踏むことができず、今季2度目の零敗。死球の影響で負傷交代した小園海斗内野手（25）は「右手甲の打撲」で大事には至らなかったものの、チーム打率・202と貧打は深刻だ。新井貴浩監督（49）は「我慢してやっていきたい」と必死に前を向いた。マツダスタジア