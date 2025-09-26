お笑い芸人でか美ちゃん（34）が、夫でお笑い芸人のサツマカワRPG（34）との間のレスの真相と、出産への恐怖について赤裸々に語った。

【映像】「結構違う」カツラを外した夫・サツマカワRPGの姿

9月26日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、夫婦がラブホテルで本音を語る企画に、サツマカワRPGとでか美ちゃん夫妻が登場。普段話せない夫婦の悩みについて率直な対話が展開された。

事前インタビューでサツマカワRPGは「レスなんです。僕が断られてこの1年で1、2回とか」と告白。番組内でもでか美ちゃんは「夫婦のスキンシップみたいなのの回数が全然ないのが私のせいなんで」と認めた。

レスの原因の一つとして、でか美ちゃんはカツラについて言及。サツマカワRPGが家でカツラを外した姿を「可愛い。おっきい赤ちゃんみたい。可愛い。でもそのおっきい赤ちゃんは性的に見れないじゃん。赤ちゃんなんだっていう。その世話をしてあげる対象みたいな風に感じる」と告白した。

しかし、より深刻な問題として浮かび上がったのは、でか美ちゃんの出産への強い不安と恐怖だった。「子供をどう考えようみたいな時に、私が、まだ、どうしてもこう、人の親になるっていう覚悟が決めきれないから、今すぐいわゆる妊活をしたいんって思えてない」と率直に語った。

サツマカワRPGの提案で「受精卵凍結」のために産婦人科に行こうという話になった時も「自分の体がなんかすごい怖く感じた」と恐怖を吐露。「ここに生命が宿るっていこととか、なんか肉体の形が変わってくわけじゃん。無事宿したら。なんか、そこの違和感というか、恐怖とか、10ヶ月向き合っていけるのかなとかもある」と、妊娠・出産に対する強い不安を明かした。

「初診を受けちゃったら、いよいよそれが始まっちゃうような気もして。女性に生まれたという事への向き合いが、結構恐ろしいという感覚があって」と、産婦人科の予約を2か月も取れなかった心情を語った。

さらにでか美ちゃんは、自身の母親との関係も影響していることを告白。「考えて考えて、『私、子供欲しくない側だったんだ』ってなったらどうしようって思ったりもする」と悩み、夫婦の喧嘩スタイルについて「（サツマカワは）喧嘩した時にさ黙っちゃうタイプの人じゃん。で、私はすっごい言葉が出てくる方」と説明。

そして「それが自分の母親がキレてる時とか似すぎてて、もちろん母親に感謝してる面の方が大きいけど、反面教師にしてきた部分も正直あるから、あんな感じのキレ方しちゃうお母さんになったらどうしよう…とかもめっちゃある」と、母親になることへの不安を吐露した。

これに対してサツマカワRPGは「ゆきちゃんとゆきちゃんのお母さんの昔の感じとか、大喧嘩した時とかは見たことないんだけどさ。じゃあ、生まれてない方がよかったわけではないから」と、優しい言葉をかけた。

「今さ、ちゃんとさ、お仕事してさ。毎日、楽しく過ごしてるわけじゃないですか。別に最悪そうなるんじゃないのって思う」という夫の言葉に、でか美ちゃんは「意外とちゃんと育った一例として」と微笑み、二人の会話は和やかな雰囲気に包まれた。

番組後、夫婦は「産婦人科の初診の予約を2人で予定を合わせて予約することになりました。すぐに解決する問題ではないけど、少しずつお互いを思い合って取り組んでいけたらと思っています」と前向きな報告をしている。