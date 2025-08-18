8月18日（月）放送の『激レアさんを連れてきた。』には、溝端淳平とでか美ちゃんがゲスト出演。「灼熱のインドで74日間ひたすらサッカーボールを蹴り2000kmドリブルし続けてインド横断した人」が紹介される。【映像】立地条件は最悪なのに…年間10万人が訪れる温泉旅館常識外れのサービスで人気爆発スタジオにやってきたのは、ノゾムさん。なんと彼は、インドの一番東にあるコルカタという町から首都・ニューデリーまで、サッカ