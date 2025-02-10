2月7日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、昨年ピン芸人のサツマカワRPGと結婚したでか美ちゃんによる「ヒモ男にハマって恋愛にしくじらないための授業」後編が放送された。今回は、ヒモ男から抜け出せない女性が陥るさらなるしくじりと、ヒモ男にどっぷりハマってしまう女性が行きつく末路について、実体験をもとに授業した。番組前半では、“売れてない劇団の演出家”だった2人目のヒモ男と、“売れてないロック