でか美ちゃん、夫とのレスを告白「おっきい赤ちゃんは性的に見れない」
2025年9月26日 8時25分

でか美ちゃんが26日の番組で、夫・サツマカワRPGとのレスについて語った
レスの原因の一つとして、サツマカワRPGの「カツラ」にあることを示唆
外した姿もかっこいいと思うものの、性的には見れないと本音を吐露した