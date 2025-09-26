Ãæ¹ñºÇ¿·Ê¼´ï¤Î¡íÀµ¤·¤¤¤ª¤Ó¤¨Êý¡í¡¡·³»ö¤Î¥×¥í¤â´íµ¡´¶¡ÖÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¿·¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤Ç¤¹¤é·âÇË¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¡¢½¬¶áÊ¿¡¢¶âÀµ²¸¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
9·î3Æü¤Î¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬ÊÂ¤Ö°ÛÎã¤Î¸÷·Ê¤ËÀ¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¿¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·Ê¼´ï¤À¡£·³»ö¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¿¤Î¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¹ñ¤¬¸ø³«¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎºÇ¿·Ê¼´ï
¢£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯Ãæ¹ñ·³¤Î"¶õ"¤ÎÏ¢·È
9·î3Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¡£1Ëü2000¿Í¤Î¿ÍÌ±²òÊü·³Ê¼»Î¤¬¹Ô¿Ê¤·¡¢20¿Í°Ê¾å¤Î¹ñ²È¸µ¼ó¡¦À¯ÉÜ¼óÇ¾¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬ÊÂ¤ó¤À¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤À¤¬¡¢·³»ö¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤ÏÊÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ·³¤Î¶¼°Ò¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁºÇ¿·¤ÎÁõÈ÷¤ÈÊ¼´ï¤À¡£
ÁíÀª1Ëü2000¿Í¤ÎÊ¼»Î¤ÈºÇ¿·Ê¼´ï¤¬ÊÂ¤ó¤Àº£²ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌµ¿Íµ¡·²¤ä¾ðÊóºîÀï·²¡¢¤½¤·¤Æ°ì»åÍð¤ì¤Ì¹Ô¿Ê¤ò¸«¤»¤¿Ê¼»Î¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿
Ä¹Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³ÁÃ«Å¯Ìé»á¤Ïº£²ó¤ò¤³¤¦Áí³ç¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¥É¥í¡¼¥óÊ¼´ï¤Î¿ô¤È¿Ê²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¿ôÇ¯Á°¤Ë³«È¯¤ä»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÀïÇÛÈ÷¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿ºÇ¿·Ê¼´ï¤ò¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç½éÈäÏª¤·¤Æ¶Ã¤«¤»¤ë¤Î¤ÏËèÅÙ¹±Îã¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¾ðÊóºîÀï·²¡ÊÄÌ¿®Ë¸³²¤äÅÅ»ÒÀï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼Àï¤òÃ´¤¦¼ÖÎ¾ÉôÂâ¡Ë¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ç¤¹¤éÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁõÈ÷¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÅÀ¡¢°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè5À¤Âå¤ÎÌµÈøÍãÀïÆ®µ¡¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£Âç¡¹Åª¤ÊµÇ°¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¾ì¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Îµ¡Ì©À¤Î¹â¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥¸¥ã¥ß¥ó¥°¡¢»Ø´øÄÌ¿®¡¢º÷Å¨¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¦Â¿µ¡Ç½¥ì¡¼¥À¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¾ðÊóºîÀï·²¤Î¼ÖÎ¾¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉôÂâ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬½é¤È¤µ¤ì¤ë
½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê¼´ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÁÃ«»á¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÏºÜÁá´ü·Ù²üµ¡¡¦¶õ·Ù600¡£¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢·³´Ï¤ËÅëºÜ¤·¤Æ°ìÄê¶õ°è¤ò¥ì¡¼¥À¡¼¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤À¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎºÇ¿·¶õÊì¡¦Ê¡·ú¤Î´°À®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»î¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬¶õÊì¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ·Ù600¤¬´ÏÂâËÉ¶õ¤Î"ÌÜ"¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¼Â¾å700ÒÀè¤Þ¤Ç´Æ»ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÆüÊÆ´ÏÂâ¤ÏÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤éº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÆáÇÆ´ðÃÏ302Èô¹ÔÂâÂâÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¸µ¶õ¾Êä¤Î¿ù»³À¯¼ù»á¤â¶õ·Ù600¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¡£
¡Ö¶õ·Ù600¤ÏÊÆ³¤·³¤ÎÁá´ü·Ù²üµ¡¤òÌÏÊï¤¹¤ë·Á¤Ç2011Ç¯¤Ë³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ä¤¤¤Ë¼ÂÀïÅêÆþ²ÄÇ½¤ÊÃÊ³¬¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶õÊì¤¬¹¶·âÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁá´ü·Ù²üµ¡¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤½¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬¤½¤í¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶õÊì¤È¤ÎåÌÌ©¤ÊÏ¢·È¤Ë¤Ï¿ôÇ¯¤Î·±Îý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ÂÀï¾å¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2¡¢3Ç¯Àè¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¿·¶õÊì¡¦Ê¡·ú¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¶õ·Ù600¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ³¤·³¤ÎE¡Ý2C¤òÌÏ¤·¤¿Áá´ü·Ù²üµ¡¤Ç¡¢´ÏÂâËÉ¶õ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë
¿ù»³»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÏ¢·È¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÀïÆ®µ¡¤â¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤ÎJ¡Ý35¤ÈÀ¤³¦½é¤ÎÊ£ºÂ¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤È¤µ¤ì¤ëJ¡Ý20¤À¡£
¡ÖJ¡Ý35¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¾®·¿¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ç¤¹¡£µ¡ÂÎ¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Ö¤ó¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Ï¶õÊì¤Ë¤³¤ì¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¡¢¶õ·Ù600¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤Ç¤¢¤ëF¡Ý35¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Èµ¡ÂÎ¼«ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï³ÊÃÊ¤ËÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ó¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢J¡Ý20¤Ë¤Ï°ã¤¦°ÕÌ£¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ£ºÂ¼°¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¤Õ¤¿¤ê¾è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£AI¤äÌµ¿Íµ¡¤Î³«È¯¤¬¤¢¤ì¤Û¤É¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ¿Í´Ö¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÀïÆ®¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£AI¤Î´°À®¤òÂÔ¤Ä¤è¤ê¤â¡¢³Î¼Â¤ËÆ°¤«¤»¤ë¿Í¤ò»È¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤ì¤ÐÈ½ÃÇ¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ê¡¢Ê£»¨¤ÊÇ¤Ì³¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ò¿¯¹¶¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢J¡Ý20¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
ºÇ¿·¤ÎÀïÆ®Çú·âµ¡J¡Ý16¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢Ê£ºÂ·¿¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤ÎJ¡Ý20¡¢¶õ·³ÍÑ¤È³¤·³¶õÊì¤Ø¤ÎÅëºÜÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡J¡Ý35A¤«¤éÀ®¤ëÊÔÂâÈô¹Ô¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤ÏJ¡Ý20¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤äÂÐÇÏ³¤¶®¤òÈô¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¶õ¼«¤â´Ú¹ñ·³¤âÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èô¹Ô¤·¤¿¤Î¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤ÇÃµÃÎ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖJ¡Ý20¤Î¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢´°àú¤Ê¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃÏ¾å¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï±Ç¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤«¤Ä¤Æ¼«±ÒÂâ¤¬ÊÆ¶õ·³¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡¢F¡Ý22¤È²Æì¤Î³¤¾å¤Ç°Ûµ¡¼ï¶õÀï·±Îý¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃµÃÎ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¸½Âå¤ÎÀïÁè¤Ç¡¢¶õ¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀïÆ®µ¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ·³¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ôÉ´µ¡µ¬ÌÏ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥¹¥¦¥©¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²¿É´È¯¤â¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¿ôÀéµ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥¦¥©¡¼¥à¹¶·â¤«¤éÀïÆ®¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡×
¢£Ê¼´ï¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¼»Î¤Î¼Á¤â¹â¤¤
ÂæÏÑ¤äÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÉ¸Åª¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿åÃæÊ¼´ï¤À¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤âÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËºÜ¤Ã¤¿Ä¶Âç·¿Ìµ¿ÍÀø¿å¥É¥í¡¼¥ó¡¦AJX002¤äÄ¶Âç·¿Ìµ¿ÍÀø¿åÄú¡¦HSU100¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎµðÂç¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¤¼«Àø¿å´Ï¡Ö¤Ï¤ä¤·¤ª¡×´ÏÄ¹¤äÂèÆóÀø¿åÂâ»ÊÎá¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸µ³¤¾¤Î°ËÆ£½Ó¹¬»á¤Ï¡¢³ËµûÍë¤È¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAJX002¤ò¡Ö¤ä¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡ØÄÅÇÈ¤òµ¯¤³¤¹¡Ù¤È·öÅÁ¡Ê¤±¤ó¤Ç¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿³ËµûÍë¡¦¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ó¥¥Ë´Ä¾Ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿³Ë¼Â¸³¤Ç¤âÄÅÇÈ¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â³ËÇúÈ¯¤ÇÄÅÇÈ¤¬µ¯¤³¤»¤ë¤«¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤¡£ÀìÌç²È¤ÏÃ¯¤â¤¬¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Á´Ä¹18¡Á20m¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÄ¶Âç·¿Ìµ¿ÍÀø¿å¥É¥í¡¼¥ó¡¦AJX002¤¬¸ø¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ËµûÍë¤«¡×¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë
¤Ç¤Ï¡¢HSU100¤Ï¤É¤¦¤«¡£AI¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤Ãæ¤Î²»¤«¤éÀø¿å´Ï¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤´Æ»ë¡¦Äå»¡Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬......¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯Åö¤¿¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¥í¥·¥¢¤Î¹õ³¤´ÏÂâ¤òÄÀ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢AI¤¬Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÇÀµ³Î¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢³¤Ãæ¤Î²»¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¤ÎÅÅÇÈ¤È°ã¤¤¡¢²¹ÅÙ¤ä±öÊ¬Ç»ÅÙ¡¢³¤Äì¤ÎÈ¿¼Í¤Ê¤É¤Ç¶þÀÞ¤·¤ÆÆÏ¤¯¤¿¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¾ï¤ËÍÉ¤é¤®¤¬¤¢¤ë¡£
²Ã¤¨¤ÆÃæ¹ñ¤ÏÀø¿å´ÏÆ±»Î¤Î¼ÂÀï·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤âÂçÎ¦Ãª¤ÎÀõ¤¤³¤¤Ç¤Î¤â¤Î¤¬Ãæ¿´¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢AI¤ËÀµ³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¥Ç¡¼¥¿¼«ÂÎ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¾¹ñ¤¬ºÇ¤â¤ª¤Ó¤¨¤ë¤Ù¤Ãæ¹ñ¤ÎÊ¼´ï¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£ÊÆ³¤·³·Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯ÀïÎ¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎËÌÂ¼½ß»á¤Ï¡ÖÇÉ¼ê¤ÊÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤è¤ê¡¢YJ¡Ý17¤äYJ¡Ý20¤ÎÂÐ´ÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë·²¤³¤½Ìñ²ð¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿YJ¡Ý20¤ÏÂç·¿´ÏÄúÍÑ¤Î¹âÂ®ÂÐ´ÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¡¢¾å¶õ¤«¤é¿âÄ¾¤¢¤ë¤¤¤ÏµÞ³ÑÅÙ¤Ç¤ÎÆÍÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÖYJ¡Ý20¤ÏÂç·¿ÃÆÆ¬¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¶õÊì¤ä¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¤ò·âÄÀ¤¹¤ëÀìÍÑÊ¼´ï¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÊÆ³¤·³¤Î¾ï¼±¤Ï¡ØÃæ¹ñ¶á³¤¤Ë¶õÊì¤òº¹¤·¸þ¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´í¸±¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÊÆ³¤Ê¼Ââ¤â¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñÁê¼ê¤Î¶¯½±ºîÀï¤ÏÊü´þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÆîÀ¾½ôÅç¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÃÏÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÆ³¤·³¤Î¸Ø¤ë¶õÊìÂÇ·â·²¤âÅì¥·¥Ê³¤¤äÆî¥·¥Ê³¤¤ËÆþ¤ì¤ÐÁ´ÌÇ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
ÅöÁ³¡¢ÆüËÜ¤Î³¤¼«´ÏÂâ¤â¶ìÀï¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶¼°Ò¤ÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£YJ¡Ý15¤äYJ¡Ý19¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ´Ï½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¡¢¶îÃà´Ï¤ä¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤Ë¤âÀµ³Î¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â°¡²»Â®¡¢Ä¶²»Â®¡¢¶ËÄ¶²»Â®¤ÈÂ®ÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Æ±»þ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë"Ë°ÏÂ¹¶·â"¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¿·¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤Ç¤¹¤é·âÇË¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤¦¤·¤¿ºÇ¿·Ê¼´ï¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤òÁö¤é¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¼´ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥ÉËÁÆ¬¤òºÌ¤Ã¤¿ÅýÀ©¤Î¼è¤ì¤¿¹Ô¿Ê¤È¶Á¤ÅÏ¤ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤Îµ¬Î§¤È»Îµ¤¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷ÀÊ¼»ÎÉôÂâ¤Ë¤è¤ë¹Ô¿Ê¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿
¸µÎ¦¾å¼«±ÒÂâÃæ±ûÂ¨±þ½¸ÃÄ»ÊÎáÉôËëÎ½Ä¹¤ÎÆó¸«Î¶»á¡Ê¸µÎ¦¾Êä¡Ë¤ÏÊ¼»Î¤Î¹Ô¿Ê¤Ë¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö30¿Í¶á¤¤²£Ââ¤¬½Ä²£¼Ð¤á¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â°ì»åÍð¤ì¤º¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÅö¤Ê·±Îý¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢ÃÄ·ë¤äµ¬Î§¡¢»Îµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¡¹¤ÎÊÊ¤¬°ìÀÚ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢±ÇÁü¤ò²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·Å°Äì¤·¤Æ¶ºÀµ¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¹Ô¿Ê¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬¼Á¤Î¹â¤¤Ê¼»Î¡¦ÉôÂâ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ë¡£¼ÂÀï¤Ç¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¼Á¤Î¹â¤¤Ê¼»Î¤ÈAI¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¡£AI¤¬Ê£»¨¤ÊÁàºî¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÏÎýÊ¼»Î¤òÂçÎÌ¤Ë°éÀ®¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¶¯ÎÏ¤ÊÊ¼´ï¤ò¼«ºß¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤Î¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÇÃæ¹ñ¤¬À¤³¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·Ê¼´ï¤Î¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼ÂÀï¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶¼°Ò¤À¤Ã¤¿¡£
