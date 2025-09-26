【ネパール・過激デモ】財務大臣は裸にされて川へ、国会議事堂やホテルは放火・略奪…！「大人しくて穏やかな国民」の怒りが爆発した「ありえない政治腐敗」

Z世代の若者たちが呼びかけた

北は中国、南と東はインドと国境を接し、世界最高峰エベレストの玄関口として知られるネパールは、人口約3000万人、主要民族36民族、100を超える言語を話す多民族国家だ。

2025年9月、首都・カトマンズを中心に、政府が打ち出したSNS禁止への反対や閣僚らの汚職などに抗議するデモが発生した。抗議はネパール全土に広がったが、一部が暴徒化し、治安当局と衝突。多数の死傷者を出した。

「デモを呼びかけたのは13歳〜20代のいわゆる『Z世代の若者たち』でした。彼らはSNS禁止への反発だけではなく、蔓延する政治の腐敗、閣僚や官僚の子息たちの贅沢な生活、経済格差などへの怒りを爆発させたのです。政府関連の建物や外資系ホテルなども破壊・放火されました」（ネパール事情に詳しいジャーナリスト）

閣僚らも標的となった。とくに財務大臣（当時）のビシュヌ・プラサド・パウデル氏が民衆に追いかけられる様子はSNSを通じて世界中に拡散された。衣類を脱がされて、裸のまま川へ追い込まれる姿には、多くの人が衝撃を受けた。

「刑務所も襲撃され、いまだに逃走を続けている受刑者もいます。一連の衝突で死者は70人以上にのぼり、2000人以上が負傷しました」（前出・ジャーナリスト）

抗議デモの結果、KPシャルマ・オリ首相は辞任し、暫定首相としてスシラ・カルキ氏が指名された。カルキ氏はネパール史上初の女性首相となった。

現在は外出禁止令も解除され、日常生活は戻っているが、街中にはどこか緊張感が漂う。

なぜ、デモ隊は暴徒と化したのか――。ヒマラヤトレッキングツアーなどを主宰する株式会社サパナ代表で、ネパール事情に詳しい浅原明男氏に聞いた。

いまも残るカースト制度

「そもそも今回の抗議デモのきっかけは政府によるSNS規制にありました。『フェイクニュースを取り締まるため』というのは建前で、実際には高官や官僚の子息たちの贅沢な暮らしぶりがSNSを通じて流出するのを防ぐ狙いがあったとみられます」

ことの発端はカトマンズの学生や若者たちが反発したことだという。

「なぜ若者たちが抗議デモを起こせたか、というと『時間があったから』なんです。確かに強い意志や政治的な思想もありました。ただ、日本のように学校や仕事で追われていれば、抗議デモに参加するのは難しいですよね。ネパールではカースト制度の影響もあり、仕事の選択肢が限られます。仕事をしたくてもできない。結果として働かない人が多いんです」（同前）

国民の約8割がヒンドゥー教を信仰するネパールでは、カースト制度が根強く残る。そのため抗議デモに参加した人の中には就業機会に乏しい人たちも少なくなかった。

しかし、この抗議は発端となった若者たちの意思とは異なる方向に広がっていった。

「デモの参加者でもカトマンズに住む若者たちと地方の人々とで分けて考えなければいけません。カトマンズに住む学生や若者たち が訴えたかったのは賄賂の無い政治、腐敗の是正でした。ところがそれに便乗した一部の大人や地方の人たちは過激な行動に出た。銃器を使い、建物に火を付けたんです」

ネパールでは首都・カトマンズと地方との間に大きな経済格差が存在する。政地方の収入は自給的農業や海外出稼ぎに頼らざるを得ず、教育を満足に受けられなかったり、道路や電力などのインフラが整っていない地域も少なくない。

デモ参加者のなかにも格差があった

前出・浅原氏は「抗議デモに参加した人々を一括りにするのは難しい。カトマンズの若者たちと地方の人々では怒りの質が異なるのです」と指摘する。

それを象徴するのが「略奪」だった。

「私が見たところ、地方都市でのデモほうが略奪は多く、当たり前のように物資を奪っていく光景が見られました。

一方、カトマンズでも襲撃はありましたが、そこに住むネワール族の住民が物資を監視し、略奪を防いでいました。 警察も機能していない中で、住民たちが自治を働かせていたようです。『盗むことは悪いこと、絶対にするな』と訴えていた。ですが、地方部ではそれが成立せず、多くの人が略奪に加わってしまった。その差を強く感じました」

これは国会議事堂への放火や閣僚や政府関係者への暴力、襲撃にも当てはまる。

「国会議事堂に火をつけたのは、教育を十分に受けられなかった貧困地域の人々のようです。カトマンズの学生たちはその先に何が待っているか理解していた。だから放火や略奪に加担しなかった。デモや抗議自体は悪いことではなく、権利です。しかし、破壊や暴力は違います。修復するのは自分たちです。火を放った人たちはその先のことを考えていなかったのです」

混乱に乗じて中国が出てくる可能性もある

暴徒の中には経済格差への不満、政府への憎しみ、政治的な意図を持っている人ばかりではなく、日ごろのうっぷんを晴らしたり、あるいは面白半分で加わった人も少なくなかったという。

SNSなどでは国外の関与もウワサされていたが、外国からの支援があった形跡はみられない。今回の抗議デモはあくまでも市民の怒りが引き起こしたものだった。

デモによって首相らは退陣に追い込まれたが、今後も予断は許さない。

ネパール経済の柱の一つである「観光」については、デモの影響を受けてか、すでにキャンセルも相次いでいる。

また、中国の動向についても注意が必要だという。

「中国はネパールに支援をしており、中国人だけがビザなしで入国できます。今後、中国はますますネパールの影響力を強めていくでしょう。現在の政治はインド寄りですが、中国寄りに傾く可能性がある」（浅原氏）

浅原氏は、「本来、ネパール国民はおとなしくて穏やか、そして親切でホスピタリティがある。今回、デモが過激化してしまったのは、国民の怒りが爆発してしまったからではないか」と語る。

いまなお緊張が続くネパール。さらなるデモの呼びかけもある中、穏やかな日々はいつ戻ってくるのだろうか。

