富士急ハイランドで「辛ラーメンパーク〜富士急にノグリくんがやってきた！〜」が2026年5月10日(日)まで開催中【写真】「とろーり温玉“ナガシマスカ”？ 辛ラーメントゥーンバ」(1200円)富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)で、韓国の国民的インスタント麺「辛ラーメン」とのコラボイベント「辛ラーメンパーク〜富士急にノグリくんがやってきた！〜」が開催中。期間は2026年5月10日(日)まで、ゴールデンウィークも丸ごとカバーす