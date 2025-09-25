アニメ『Dr.STONE』最終第3章2026年放送！ いよいよ最終章へ
アニメ『Dr.STONE』の最終シーズン第3クールが2026年に放送されることが発表され、放送決定記念ビジュアルが公開された。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。
2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。2024年8月に最終（ファイナル）シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入りするなど注目を集めた。
また、先日には本作史上初となる米・仏同日2カ国で、北米＆欧州先行プレミア上映を実施し、待望の第2クールを待ちわびた現地ファンを大いに賑わせた。そして、7月10日より毎週木曜よる22時から第2クールの放送が遂にスタートした。
そして、この度、9月25日（木）に第2クール最終回となる第24話「WHOLE NEW WORLD」が放送され、放送終了後にアニメ最終章となる第3クールが2026年に放送されることが発表された。
また、第3クールに向けて、放送決定記念ビジュアルも公開！
遂にゼノが科学王国の仲間となり、宇宙へのスタートラインにたった千空たち。全人類の復活を賭けホワイマンと対峙するため千空たちはいよいよ月面を目指す……！
石の世界の物語はいよいよ最終章へ。2026年の放送を期待してお待ちください！
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
